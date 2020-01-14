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Разумков просит министров и Гончарука объяснить высокие премии в Кабмине

Новости » Политика     14.01.2020 - 10:25
Разумков просит министров и Гончарука объяснить высокие премии в Кабмине
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

В СМИ появилась информация о высоких премиях министрам

Спикер Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать министров и премьера Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Разумков попросил проинформировать об этом Кабмин и представителя Кабинета министров в Раде.

"Есть предложение заслушать после министра иностранных дел (Вадима Пристайко, - ред.) позиции министров и возможно премьера по тем премиях, если они действительно соответствуют действительности, которые были начислены отдельным министрам в Кабинете министров Украины", - уточнил он.

Ранее в СМИ появилась информация о высоких премиях министрам и их заместителям.

Отметим, в ноябре сообщалось, что Верховная рада Украины лишит депутатских выплат за тот месяц 81 народного депутата. Соответствующее решение принял комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, закон о лишении нардепов выплат за прогулы с 1 ноября был введен в действие.

Добавим, в декабре меньше всего голосовали депутаты от "Оппозиционной платформы - За життя" и ВО "Батькивщина".

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