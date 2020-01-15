Кабмін вирішив щомісяця публікувати доходи міністрів

На сайті Кабінету міністрів щомісяця будуть публікувати інформацію про зарплати міністрів. Про це заявив міністр Дмитро Дубілет на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Дубілет зазначив, що тепер завжди буде інформація про те, яку зарплату отримують топ-чиновники в Україні.

"Ми будемо просто офіційно публікувати щомісяця доходи наших топ-чиновників. Це не є секретною інформацією. Ми вважаємо, що це буде ще один крок для того, щоб ми стали більш прозорими та більш чесними із суспільством. На сайті КМУ публікуватимуться щомісяця ті доходи, які отримують міністри, заступники міністрів", - заявив він.

Міністр додав, що середні зарплати міністрів становлять 40-80 тисяч гривень.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів України змінив принципи оплати праці і встановив сітку зарплат для топ-чиновників. Встановлюється новий мінімальний розмір посадового окладу - два прожиткових мінімуму (станом на 1 січня 4204 грн). Розміри посадових окладів затверджуються в гривнях, а не коефіцієнти як це було в 2019 році.

Раніше повідомлялося, що зарплати в Україні припинили зростання після досягнення піку влітку 2019 року.