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Кабмін анонсував щомісячну "вчительську доплату" з 2025 року: Шмигаль назвав суму

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З 2025 року вчителі отримуватимуть щомісячні доплати до заробітної плати. У вересні ця сума ще збільшиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову українського уряду Дениса Шмигаля під час засідання.

За словами Шмигаля, вже з 1 січня 2025 року буде запроваджено щомісячну "вчительську доплату" у розмірі 1000 гривень "на руки"

Водночас з 1 вересня виплати збільшать до 2 тисяч гривень "на руки" кожному вчителю. 

"Це рішення є частиною нашої підтримки тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України. Ми вдячні українським педагогам та вчителям за вашу самовіддану роботу, завдяки Вам, навіть попри війну, сотні тисяч наших дітей можуть продовжити навчання та отримати якісну освіту", - пояснив він. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у 2023-му міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував підвищення зарплати вчителям з вересня 2024-го.

Тим часом Міністерство освіти й науки (МОН) планує скасувати всі запити до освітніх закладів в рамках боротьби з бюрократичним навантаженням на школи.

У тому ж числі, у школах планують посилити заходи безпеки.

Зокрема ми повідомляли й про те, що у МОН підтримали заборону розмовляти російською мовою у позанавчальний час

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Денис Шмигаль