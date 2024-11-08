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Кабмин анонсировал ежемесячную "учительскую доплату" с 2025 года: Шмыгаль назвал сумму

Фото: Денис Шмигаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С 2025 года учителя будут получать ежемесячные доплаты к заработной плате. В сентябре эта сумма еще увеличится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства Дениса Шмыгаля во время заседания.

По словам Шмыгаля, уже с 1 января 2025 года будет введена ежемесячная "учительская доплата" в размере 1000 гривен "на руки"

В то же время с 1 сентября выплаты увеличат до 2 тысяч гривен "на руки" каждому учителю. 

"Это решение является частью нашей поддержки тем, кто сегодня учит и воспитывает молодежь, которая будет строить будущее Украины. Мы благодарны украинским педагогам и учителям за вашу самоотверженную работу, благодаря Вам, даже несмотря на войну, сотни тысяч наших детей могут продолжить обучение и получить качественное образование", - пояснил он. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в 2023-м министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал повышение зарплаты учителям с сентября 2024-го.

Тем временем Министерство образования и науки планирует отменить все запросы в образовательные учреждения в рамках борьбы с бюрократической нагрузкой на школы.

Тем временем Министерство образования и науки (МОН) планирует отменить все запросы в образовательные учреждения в рамках борьбы с бюрократической нагрузкой на школы.

В том же числе, в школах планируют усилить меры безопасности.

В частности мы сообщали и о том, что в МОН поддержали запрет разговаривать на русском языке во внеучебное время

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Денис Шмыгаль