Кабмин анонсировал ежемесячную "учительскую доплату" с 2025 года: Шмыгаль назвал сумму

По словам Шмыгаля, уже с 1 января 2025 года будет введена ежемесячная "учительская доплата" в размере 1000 гривен "на руки".

В то же время с 1 сентября выплаты увеличат до 2 тысяч гривен "на руки" каждому учителю.

"Это решение является частью нашей поддержки тем, кто сегодня учит и воспитывает молодежь, которая будет строить будущее Украины. Мы благодарны украинским педагогам и учителям за вашу самоотверженную работу, благодаря Вам, даже несмотря на войну, сотни тысяч наших детей могут продолжить обучение и получить качественное образование", - пояснил он.