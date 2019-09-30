Кабмин анонсирует новый налог на товары, производство которых вредит экологии

В Украине планируют ввести новый акцизный налог на товары, при изготовлении которых предприятия загрязняют окружающую среду выбросами в атмосферу или воду. Об этом свидетельствует Программа действий Кабинета министров, опубликованная на сайте Верховной рады.

Ожидается, что размер налога составит 1% от стоимости таких товаров.

"Это позволит аккумулировать 5-5,5 миллиарда гривен, которые будут направлены на уменьшение (компенсацию) стоимости кредитных ресурсов, которые будут оказывать государственные и коммерческие банки на энергоэффективные мероприятия", - отмечается в программе.

Согласно документу, планируется и введение универсальной единицы измерения потребленной энергии - килокалории в час. Также правительство планирует увеличить углеродный налог, который взимается непосредственно за объемы выбросов соединений углерода в атмосферу.

В Кабмине надеются, что эти меры должны стимулировать людей быть более энергосберегающими, а также уменьшить объемы выбросов вредных веществ в воздух.

Напомним, согласно программе правительства, Кабинет министров планирует создать новую систему территориальной обороны Украины.

Как писало РБК-Украина, глава Кабмина Алексей Гончарук заявил, что в ближайшие 5 лет экономика Украины способна вырасти на 40%. По словам главы правительства, для осуществления прироста экономики на 40% необходимо привлечь около 50 млрд долларов инвестиций, что заложено в программе действий КМУ.

Добавим также, Гончарук анонсировал, что в Верховной раде представят Программу действий Кабинета министров Украины на этой неделе.