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В течение 5 лет экономика Украины вырастет на 40%, - Гончарук

Новости » Экономика    30.09.2019 - 12:26
В течение 5 лет экономика Украины вырастет на 40%, - Гончарук
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Для такого прироста необходимо привлечь около 50 млрд инвестиций

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в течение следующих 5 лет экономика Украины способна вырасти на 40%. Об этом заявил Гончарук во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы правительства, для осуществления прироста экономики на 40% необходимо привлечь около 50 млрд долларов инвестиций.

"В течение следующих 5 лет, мы считаем реальным и ставим амбиции прийти к такой ситуации, когда экономика вырастет на 40%. Для этого нужно привлечь примерно 50 млрд долларов инвестиций за 5 лет. Это не космическая цифра. Это больше, чем мы привлекаем сейчас. Но это абсолютно реально. Нам нужно создать много рабочих мест. Поэтому мы ставим себе задачу создать минимум 1 млн рабочих мест ", - заявил Гончарук.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом может быть подписана в декабре. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, через несколько недель украинская сторона должна посетить офис МВФ в США, где продолжат переговоры.

Также сообщалось, что на этой неделе в Верховной раде будет представлена Программа действий Кабмина.

Опубликован текст Программы действий Кабмина Кабмин одобрил закон о легализации игорного бизнеса
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