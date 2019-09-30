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В Украине появится новая система территориальной обороны

Новости » Политика    30.09.2019 - 13:43
В Украине появится новая система территориальной обороны
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также планируется разработка комплексной программы развития ВСУ

Кабинет министров планирует создать новую систему территориальной обороны Украины. Об этом говорится в Программе действий правительства, опубликованной на сайте Верховной рады.

Программой предусматривается, что на основе оборонного обзора будет разработана и реализована комплексная программа развития Вооруженных сил Украины и индивидуальные программы развития отдельных видов (родов войск, сил) ВСУ и других сил обороны. В рамках этих программ и в соответствии с разработанной новой военно-технической политикой будет проводиться оснащение сил обороны современными образцами вооружения, военной и специальной техники, постоянно поддерживаться их высокая боеготовность.

"Также начнем создание новой системы территориальной обороны Украины с привлечением широких слоев населения", - указано в документе.

Кроме того, планируется поэтапное наращивание количества подразделений, способных к выполнению общих задач с соответствующими подразделениями стран-партнеров.

"Для этого мы внедрим управленческие принципы НАТО в системе объединенного руководства силами обороны и военного управления Вооруженными силами Украины. Мы усилим эффективное сотрудничество со странами-партнерами, в том числе по обеспечению обмена информацией, достижению совместимости и реализации задач военно-технического сотрудничества", - подчеркивается в программе.

Напомним, согласно программе, Кабинет министров планирует снизить потребление контента Российской Федерации украинцами вдвое за пять лет.

Как писало РБК-Украина, премьер Алексей Гончарук заявил, что в ближайшие 5 лет экономика Украины способна вырасти на 40%. Он отметил, что для осуществления прироста экономики на 40% необходимо привлечь около 50 млрд долларов инвестиций, что также предусмотрено в программе действий Кабмина.

Так, ранее утром сообщалось, что в парламент внесли проект постановления №2186 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины". Однако сначала текст постановления, как и программы действий правительства отсутствовал. Позже на сайте Рады опубликовали и сам текст программы.

Кабмин в воскресенье, 29 сентября, одобрил Программу действий правительства.

Добавим также, глава правительства Алексей Гончарук заявил, что в Верховной раде представят Программу действий Кабинета министров Украины на этой неделе.

Гончарук заявил о готовности Украины к отопительному сезону Кабмин намерен вдвое сократить количество российского контента
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