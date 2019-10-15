Кабин назначил нового главу "Украэроруха"

Кабинет министров Украины согласовал назначение исполняющим обязанности директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины Андрея Ярмака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства опубликованого на сайте Кабмина.

Ранее Андрей Ярмак занимал должность начальника отдела авиаперевозок Министерства инфраструктуры. Кандидатуру Ярмака предложил министр инфраструктуры Украины - Владислав Криклий.

9 октября Кабинет министров уволил временно исполняющего обязанности директора "Украэроруха" Александра Доценко.

Напомним, 1 августа 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в помещениях ГП "Украэрорух" и по месту жительства его должностных лиц.

Обыски проходили в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами "Украэроруха", которые разместили более 400 млн гривен на счетах госпредприятия ПАО "Платинум Банк", признанного неплатежеспособным.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров назначил Олега Федоренко временно исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины.