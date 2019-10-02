ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин назначил врио главы "Укравтодора" и Госкино

Новости » Политика    02.10.2019 - 16:20
Кабмин назначил врио главы "Укравтодора" и Госкино
Фото: Кабмин (РБК-Украина)

Правительство приняло ряд кадровых решений

Кабинет министров назначил Олега Федоренко временно исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Сообщается, что ранее Федоренко был начальником Управления эксплуатации дорог в "Укравтодоре".

Также Кабмин назначил Юлию Шевчук главой Государственного агентства Украины по вопросам кино. Согласно декларации на сайте НАПК, Шевчук была начальником юридического отдела в Госагентстве по вопросам кино.

Напомним, с 27 сентября Кабмин объявил конкурс на занятие должности главы Государственного агентства автомобильных дорог.

РБК-Украина также сообщало, что руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак подал заявление об отставке. Как сообщается, Новак уходит с должности через "новые предложения" и "личные планы".

Напомним, 19 августа глава Госкино Филипп Ильенко подал заявление об увольнении по собственному желанию. Ильенко заявил, что считает основные цели своей работы на посту главы Госкино достигнутыми. В то же время его дальнейшая его профессиональная деятельность будет связана с украинским кино.

Кабмин обязал выставлять имущество должников на электронные аукционы Правительство приняло ряд кадровых решений
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныУкравтодорГоскино
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь