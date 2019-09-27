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Кабмин объявил конкурс на должность главы "Укравтодора"

Новости » Политика    27.09.2019 - 11:31
Кабмин объявил конкурс на должность главы "Укравтодора"
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Конкурс объявили с 27 сентября 2019 года

Кабинет Министров Украины объявил конкурс на занятие должности главы Государственного агентства автомобильных дорог. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Сообщается, что согласно части второй статьи 23 Закона Украины “О государственной службе” объявили конкурс на занятие должности председателя Государственного агентства автомобильных дорог.

"Согласно части второй статьи 23 Закона Украины “О государственной службе” объявить с 27 сентября 2019 г. конкурс на занятие должности главы Государственного агентства автомобильных дорог с определением условий проведения конкурса согласно приложению", - говорится в распоряжении.

Напомним, руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке. Как сообщается, Новак уходит с должности через "новые предложения" и "личные планы". По его словам, за эти три года дорожная отрасль "была успешно реформирована".

Как сообщает РБК-Украина, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что Новак вскоре собирается уйти в отставку. При этом он отметил, что глава "Укравтодора" был "наименее проблемным" из старой команды, которая занималась дорогами в Украине.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныУкравтодор
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