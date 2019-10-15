Кабін призначив нового главу "УкрАероРуху"

Кабінет міністрів України погодив призначення виконуючим обов'язки директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України Андрія Ярмака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду опубліковано го на сайті Кабміну.

Раніше Андрій Ярмак обіймав посаду начальника відділу авіаперевезень Міністерства інфраструктури. Кандидатуру Ярмака запропонував міністр інфраструктури України - Владислав Криклій.

9 жовтня Кабінет міністрів звільнив тимчасово виконуючого обов'язки директора "УкрАероРуху" Олександра Доценко.

Нагадаємо, 1 серпня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшуки в приміщеннях ДП ""УкрАероРух" та за місцем проживання його посадових осіб.

Обшуки проходили в рамках розслідування можливого зловживання посадовими особами "УкрАероРуху", які розмістили більше 400 млн гривень на рахунках держпідприємства ПАТ "Платинум Банк", визнаного неплатоспроможним.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів призначив Олега Федоренка тимчасово виконуючим обов'язки глави Державного агентства автомобільних доріг України.