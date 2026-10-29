У 10 разів ефективніший проти багів: Google розгорнула флагманський ШІ Gemini 4 Carbon

Google офіційно оголосила про вихід нової ШІ-моделі Gemini 4 Carbon. Реліз відбувся лише через два тижні після дебюту Gemini 4 Argon.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google .

Рекордні показники у кібербезпеці та програмуванні

На відміну від стандартних ШІ-помічників, Gemini 4 Carbon розроблена як повноцінний автономний агент.

Нейромережа здатна виконувати складні багатокрокові інженерні сценарії, обирати інструменти та приймати рішення без постійного втручання людини.

Внутрішні команди розробників фіксували випадки, коли модель самостійно працювала над пошуком багів і виправленням коду протягом кількох днів поспіль.

Головні досягнення новинки у тестуванні:

результат 88,2 відсотка у бенчмарку SEC-bench Pro із виявлення вразливостей у реальному ПЗ;

показник 71 відсоток у тесті CWE-bench за якістю створення захисних патчів;

показник 54,8 відсотка в ExploitGym під час перевірки реальності загрози виявлених помилок;

удвічі вища ймовірність генерації безпечного коду без уразливостей порівняно з попередньою версією Argon;

перевищення результатів моделей-конкуренів у 10 разів за якістю заплат для коду, згідно з даними команди розробників браузера Chrome.

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Безпрецедентний рівень захисту та тестування

У тестах на безпеку Gray Swan за сценарієм Indirect Prompt Injection модель показала результат у 0 відсотків успішних хакерських атак.

Це означає, що система відбила усі спроби маніпуляції через текстові запити, обійшовши Argon з його 0,7 відсотка, Claude Opus 5.5 із 1 відсотком та GPT-6 Astra зі 8,5 відсотка.

Заходи безпеки та правила розгортання моделі:

рівень недоведених або помилкових тверджень знизився приблизно вдвічі порівняно з попередніми версіями;

сповіщення про критичні збої у середовищі написання коду скоротилися майже на 80 відсотків;

допуск до моделі на першому етапі отримає обмежене коло фахівців із кіберзахисту через програму Fairwinds;

Google бере участь у добровільній програмі тестування моделей перед публічним релізом під контролем уряду США.

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Доступність та ціни для розробників

Повноцінний публічний реліз системи відбуватиметься поетапно. Очікується, що першими доступ до новинки отримають передплатники тарифу AI Ultra та розробники через фірмовий Gemini API.

Пільгова стартова ціна за використання становить 2 долари за 1 мільйон вхідних токенів та 10 доларів за 1 мільйон вихідних токенів.

При цьому кешовані вхідні токени отримають знижку у розмірі 95 відсотків.

Точної дати закінчення пільгового періоду та виходу для широкого загалу компанія наразі не оголосила.