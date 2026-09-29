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КАБ влучив у школу у Сумах під час уроків: учні та вчителі були в укритті

17:37 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
КАБ влучив у школу у Сумах під час уроків: учні та вчителі були в укритті Фото: Зруйнована російським КАБом школа у Сумах (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Окупанти скинули чотири КАБи на Суми. Удар прийшовся і по будівлі школи. У місті є загиблі і поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви президента України Володимира Зеленського у Telegram, начальника Сумської ОВА Олега Григорова у Telegram, міського голови Сум Артема Кобзаря у Telegram.

Російський авіаудар по Сумах

Зеленський заявив, що у Сумах зараз всі служби працюють на місці російського авіаудару.

"Чотири КАБи вдарили по центру міста, просто по будівлі школи, де тривало навчання. Дякую вчителям та керівництву школи: діти і викладачі були в укритті, загалом 100 людей вчасно евакуювали", - зазначив він.

КАБ влучив у школу у Сумах під час уроків: учні та вчителі були в укриттіКАБ влучив у школу у Сумах під час уроків: учні та вчителі були в укриттіКАБ влучив у школу у Сумах під час уроків: учні та вчителі були в укритті

Фото: Зруйнована російським КАБом школа у Сумах (t.me/V_Zelenskiy_official)

За словами Зеленського, були пошкодження також у приватному секторі. Відомо про двох загиблих людей. Шестеро людей поранені, серед них троє дітей.

Григоров додав, що загиблі жителі Сум перебували у своїх домівках у приватному секторі.

Міський голова Сум Артем Кобзар опублікував відео з наслідками удару РФ по місту.

"Попередньо, знищено один житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки та один із закладів освіти".

Оновлено о 17.48

Пізніше начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко додав, що росіяни прицільно вдарили 250-кілограмовою авіабомбою по сумській школі, коли там перебували учні - дітки 1-4 класів. Їх вртувало укриття.

"Відбулося влучання у будівлю школи у Зарічному районі. Інші удари прийшлись по одному з міських кладовищ та будинках приватного житлового сектору Ковпаківського району.

За словами чиновника, зруйновано кілька приватних осель.

"З-під завалів дістали вбитих: чоловіка та жінку. Серед поранених є 1-річна дитина", - каже він.

Наразі у місті триває рятувальна операція. Внаслідок авіаударів ворога сталися пожежі.

Раніше РБК-Україна писало, що 27 вересня російські загарбники здійснили нову атаку на Суми, внаслідок якої загинули двоє мирних мешканців міста, серед них - дитина.

Також повідомлялося, що вранці 26 вересня росіяни також скидали КАБи на центр Сум: є загиблі та постраждалі, серед них 11-місячна дитина.

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