КАБ влучив у школу у Сумах під час уроків: учні та вчителі були в укритті
Окупанти скинули чотири КАБи на Суми. Удар прийшовся і по будівлі школи. У місті є загиблі і поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви президента України Володимира Зеленського у Telegram, начальника Сумської ОВА Олега Григорова у Telegram, міського голови Сум Артема Кобзаря у Telegram.
Російський авіаудар по Сумах
Зеленський заявив, що у Сумах зараз всі служби працюють на місці російського авіаудару.
"Чотири КАБи вдарили по центру міста, просто по будівлі школи, де тривало навчання. Дякую вчителям та керівництву школи: діти і викладачі були в укритті, загалом 100 людей вчасно евакуювали", - зазначив він.
Фото: Зруйнована російським КАБом школа у Сумах (t.me/V_Zelenskiy_official)
За словами Зеленського, були пошкодження також у приватному секторі. Відомо про двох загиблих людей. Шестеро людей поранені, серед них троє дітей.
Григоров додав, що загиблі жителі Сум перебували у своїх домівках у приватному секторі.
Міський голова Сум Артем Кобзар опублікував відео з наслідками удару РФ по місту.
"Попередньо, знищено один житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки та один із закладів освіти".
Оновлено о 17.48
Пізніше начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко додав, що росіяни прицільно вдарили 250-кілограмовою авіабомбою по сумській школі, коли там перебували учні - дітки 1-4 класів. Їх вртувало укриття.
"Відбулося влучання у будівлю школи у Зарічному районі. Інші удари прийшлись по одному з міських кладовищ та будинках приватного житлового сектору Ковпаківського району.
За словами чиновника, зруйновано кілька приватних осель.
"З-під завалів дістали вбитих: чоловіка та жінку. Серед поранених є 1-річна дитина", - каже він.
Наразі у місті триває рятувальна операція. Внаслідок авіаударів ворога сталися пожежі.
Раніше РБК-Україна писало, що 27 вересня російські загарбники здійснили нову атаку на Суми, внаслідок якої загинули двоє мирних мешканців міста, серед них - дитина.
Також повідомлялося, що вранці 26 вересня росіяни також скидали КАБи на центр Сум: є загиблі та постраждалі, серед них 11-місячна дитина.