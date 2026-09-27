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РФ ударила авіабомбою по дитячому будинку у Сумах, є загиблі та поранені

17:13 27.09.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
РФ ударила авіабомбою по дитячому будинку у Сумах, є загиблі та поранені Фото: Наслідки атаки РФ на Суми 27 вересня (Getty Images)
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27 вересня російські загарбники здійснили нову атаку на Суми, внаслідок якої загинули двоє мирних мешканців міста, серед них - дитина.

Про це заявив глава МВС України Іван Вигівський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами міністра, повітряний напад ворога стався сьогодні вдень.

Армія РФ застосувала одразу три авіабомби та завдала ударів по центральній частині Сум. Один із них - по території спеціалізованого дитячого будинку.

"Цілеспрямована атака проти маленьких життів. На жаль, відомо про двох загиблих людей унаслідок цього обстрілу. Серед них - 16-річна дівчина. Світла пам'ять та співчуття близьким. Щонайменше п'ятеро людей поранені. Усім надається необхідна допомога", - повідомив Вигівський.

На тлі останніх подій глава МВС звернув увагу на те, що останніми тижнями армія РФ фактично безперервно завдає ударів по цивільній інфраструктурі.

Він нагадав, що нещодавно росіяни атакували школи та дитячий садок у Києві та Київській області.

"Сьогодні у столиці серед постраждалих від обстрілів теж є діти. Це свідомий і цинічний терор - фактично полювання на людей, у якому немає жодного військового сенсу", - наголосив Вигівський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вранці 26 вересня росіяни також скидали КАБи на центр Сум: є загиблі та постраждалі, серед них 11-місячна дитина.

Також ми писали, що армія РФ атакувала фармацевтичний завод "Дарниця" у Києві.

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