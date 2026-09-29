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КАБ попал в школу в Сумах во время уроков: ученики и учителя были в укрытии

17:37 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
КАБ попал в школу в Сумах во время уроков: ученики и учителя были в укрытии Фото: Разрушенная российским КАБом школа в Сумах (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Оккупанты сбросили четыре КАБа на Сумы. Удар пришелся и по зданию школы. В городе есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и начальника Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram, городского головы Сум Артема Кобзаря в Telegram.

Российский авиаудар по Сумам

Зеленский заявил, что в Сумах сейчас все службы работают на месте российского авиаудара.

"Четыре КАБа ударили по центру города, просто по зданию школы, где продолжалась учеба. Спасибо учителям и руководству школы: дети и преподаватели были в укрытии, всего 100 человек вовремя эвакуировали", - отметил он.

КАБ попал в школу в Сумах во время уроков: ученики и учителя были в укрытииКАБ попал в школу в Сумах во время уроков: ученики и учителя были в укрытииКАБ попал в школу в Сумах во время уроков: ученики и учителя были в укрытии

Фото: Разрушенная российским КАБом школа в Сумах (t.me/V_Zelenskiy_official)

По словам Зеленского, были повреждены также в частном секторе. Известно о двух погибших людях. Шесть человек ранены, среди них трое детей.

Григоров добавил, что погибшие жители Сум находились в своих домах в частном секторе.

Городской голова Сум Артем Кобзарь опубликовал видео с последствиями удара РФ по городу.

"Предварительно, уничтожен один жилой дом, повреждены частные жилые дома и одно из учебных заведений".

Оновлено в 17.48

Позже начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко добавил, что россияне прицельно ударили 250-килограммовой авиабомбой по сумской школе, когда там находились учащиеся – дети 1-4 классов. Их спасло укрытие.

"Произошло попадание в здание школы в Заречном районе. Другие удары пришлись по одному из городских кладбищ и домам частного жилого сектора Ковпаковского района.


По словам чиновника, разрушены несколько частных домов.

"Из-под завалов получили убитых: мужчину и женщину. Среди раненых есть 1-летний ребенок", - говорит он.

В городе продолжается спасательная операция. В результате авиаударов врага произошли пожары.

Ранее РБК-Украина писало, что 27 сентября российские захватчики совершили новую атаку на Сумы, в результате которой погибли двое мирных жителей города, среди них - ребенок.

Также сообщалось, что утром 26 сентября россияне также сбрасывали КАБы на центр Сум: есть погибшие и пострадавшие, в том числе 11-месячный ребенок.

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