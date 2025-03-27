Какова специфика позиции Франции по отправке войск в Украину: объяснение эксперта

Неопределенность относительно возможной отправки войск в Украину также существует во Франции. Будущая поддержка страны будет зависеть от результатов переговоров, которые сейчас происходят по линии США-Россия-Украина.

По словам Митрофановой, против отправки войск в Украину выступает оппозиция в парламенте, в частности, партия "Национальное объединение". Также соответствующий сценарий неоднозначно воспринимают гражданские.

"Общественное мнение, конечно, в большинстве поддерживает Украину, но когда речь идет о гипотетической возможности отправки французских войск, то тогда речь идет и о возможности, во-первых - гибели французских солдат, во-вторых - о противостоянии с ядерной Российской Федерацией", - добавила она.

Эксперт пояснила, что сейчас правительство Франции готовит несколько совершенно разных моделей поддержки Украины, но, какая именно из них сработает - зависит от переговоров по линии США-Россия-Украина.