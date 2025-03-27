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Какова специфика позиции Франции по отправке войск в Украину: объяснение эксперта

Четверг 27 марта 2025 09:35
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Какова специфика позиции Франции по отправке войск в Украину: объяснение эксперта Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Роман Кот

Неопределенность относительно возможной отправки войск в Украину также существует во Франции. Будущая поддержка страны будет зависеть от результатов переговоров, которые сейчас происходят по линии США-Россия-Украина.

Об этом рассказала научный сотрудник французского университета "Лион 3" имени Жана Мулена Оксана Митрофанова в материале РБК-Украина"Макрон ищет смелых. Введет ли Европа войска в Украину вопреки воле РФ".

По словам Митрофановой, против отправки войск в Украину выступает оппозиция в парламенте, в частности, партия "Национальное объединение". Также соответствующий сценарий неоднозначно воспринимают гражданские.

"Общественное мнение, конечно, в большинстве поддерживает Украину, но когда речь идет о гипотетической возможности отправки французских войск, то тогда речь идет и о возможности, во-первых - гибели французских солдат, во-вторых - о противостоянии с ядерной Российской Федерацией", - добавила она.

Эксперт пояснила, что сейчас правительство Франции готовит несколько совершенно разных моделей поддержки Украины, но, какая именно из них сработает - зависит от переговоров по линии США-Россия-Украина.

Возможная отправка войск в Украину

Сегодня Европа активно обсуждает вопрос возможной отправки военного контингента после завершения полномасштабной войны в Украине. В начале марта глава британского правительства Кир Стармер объявил о создании "коалиции желающих" с целью собрать страны, которые готовы отправить военных.

Также Лондон согласен направить на украинскую территорию миротворческий контингент при поддержке авиации и готовит план мероприятий для обеспечения безопасности стране в рамках любого мирного соглашения с Россией.

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