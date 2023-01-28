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Какая ситуация со светом в Одесской области после последнего обстрела: ответ ОВА

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Суббота 28 января 2023 15:42
Какая ситуация со светом в Одесской области после последнего обстрела: ответ ОВА Фото: какая ситуация со светом в Одесской области после последнего обстрела (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ситуация с энергоснабжением в Одесской области остается очень тяжелой. Временно станет лучше для южных и северных регионов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова директора Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВД Антона Шалигайло.

"Худшая ситуация возникает, когда под ракетные удары попадает энергооборудование нашей области. Тогда же возникают другие проблемы, но технического характера, которые усложняют физическую передачу и распределение энергии по региону. Именно это произошло во время последней атаки по Одесской области", - заявил Шалигайло.

По словам директора Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА, уже была возобновлена работа централизованного водоснабжения, водоотвода и объектов теплообеспечения.

"Несколько лучше некоторое время будет ситуация со светом в южных и северных регионах Одесской области. Им будут предоставляться часть мощности, которые пока физически не могут взять одесские районы", - добавил Шалигайло.

Напомним, РБК-Украина писало о том, когда Одесса и область смогут вернуться к графикам отключения света.

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