Яка ситуація зі світлом у Києві через добу після масованого удару? Відповідь КМВА

Енергетична система Києва через добу після масованої атаки росіян працює стабільно, є лише окремі відключення, над ліквідацією яких вже працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

Повідомляється, що райони пріоритетно відпрацьовують завдання розвʼязати кожну локальну проблему підключення та аварійні ситуації.

"Енергетики та служби продовжують роботи з відновлення електро- та водопостачання. Станом на зараз енергосистема столиці працює стабільно, залишаються лише окремі локальні відключення та перевантаження, де фахівці вже працюють", - зазначили у КМВА.

Обстріл енергетики 10 жовтня

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни завдали масованого удару по енергооб'єктах України. Внаслідок атаки знеструмлення зафіксували у Київській, Запорізькій, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, а також на Дніпропетровщині.

Через атаку на Київ лівий берег міста залишився без світла та води. Підрозділи ДТЕК, НЕК "Укренерго", КП "Київтеплоенерго" та інші оперативно розгорнули штаб для відновлення.

При цьому мер Києва Віталій Кличко попередив, що, згідно з прогнозами, російські окупанти можуть завдати нового удару по українській енергетичній інфраструктурі найближчими днями.

Пізно ввечері 10 жовтня стало відомо, що на лівому березі Києва відновили електропостачання після масованої атаки Росії.