Какая ситуация со светом в Киеве через сутки после массированного удара? Ответ КГВА

Энергетическая система Киева через сутки после массированной атаки россиян работает стабильно, есть лишь отдельные отключения, над ликвидацией которых уже работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

Сообщается, что районы приоритетно отрабатывают задачи решить каждую локальную проблему подключения и аварийные ситуации.

"Энергетики и службы продолжают работы по восстановлению электро- и водоснабжения. По состоянию на сейчас энергосистема столицы работает стабильно, остаются лишь отдельные локальные отключения и перегрузки, где специалисты уже работают", - отметили в КГГА.

Обстрел энергетики 10 октября

Напомним, в ночь на 10 октября россияне нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. В результате атаки обесточивание зафиксировали в Киевской, Запорожской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, а также в Днепропетровской области.

Из-за атаки на Киев левый берег города остался без света и воды. Подразделения ДТЭК, НЭК "Укрэнерго", КП "Киевтеплоэнерго" и другие оперативно развернули штаб для восстановления.

При этом мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что, согласно прогнозам, российские оккупанты могут нанести новый удар по украинской энергетической инфраструктуре в ближайшие дни.

Поздно вечером 10 октября стало известно, что на левом берегу Киева восстановили электроснабжение после массированной атаки России.