ua en ru
Сб, 11 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Какая ситуация со светом в Киеве через сутки после массированного удара? Ответ КГВА

Суббота 11 октября 2025 10:24
UA EN RU
Какая ситуация со светом в Киеве через сутки после массированного удара? Ответ КГВА Фото: энергетики и службы продолжают работы по восстановлению электроснабжения (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Энергетическая система Киева через сутки после массированной атаки россиян работает стабильно, есть лишь отдельные отключения, над ликвидацией которых уже работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"Энергетики и службы продолжают работы по восстановлению электро- и водоснабжения. По состоянию на сейчас энергосистема столицы работает стабильно, остаются лишь отдельные локальные отключения и перегрузки, где специалисты уже работают", - отметили в КГГА.

Сообщается, что районы приоритетно отрабатывают задачи решить каждую локальную проблему подключения и аварийные ситуации.

Обстрел энергетики 10 октября

Напомним, в ночь на 10 октября россияне нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. В результате атаки обесточивание зафиксировали в Киевской, Запорожской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, а также в Днепропетровской области.

Из-за атаки на Киев левый берег города остался без света и воды. Подразделения ДТЭК, НЭК "Укрэнерго", КП "Киевтеплоэнерго" и другие оперативно развернули штаб для восстановления.

При этом мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что, согласно прогнозам, российские оккупанты могут нанести новый удар по украинской энергетической инфраструктуре в ближайшие дни.

Поздно вечером 10 октября стало известно, что на левом берегу Киева восстановили электроснабжение после массированной атаки России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Электроэнергия
Новости
Солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят, - ISW
Солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят, - ISW
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит