Какая ситуация в Киеве со светом, теплом и транспортом: что говорят в КГВА

Пятница 16 января 2026 09:51
Какая ситуация в Киеве со светом, теплом и транспортом: что говорят в КГВА Фото: в КГВА рассказали, какая ситуация в Киеве со светом, теплом и транспортом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

По состоянию на утро 16 января в Киеве отсутствуют дома без постоянного электроснабжения, но еще остается около 127 домов без отопления.

Об этом заявила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

"По состоянию на сейчас отсутствуют дома без постоянного электроснабжения. Хотя такая ситуация еще до вчерашнего дня еще была. Все дома находятся в графиках экстренных отключений", - отметила Поп.

Она также отметила, что в будущем город перейдет на графики плановых отключений электроэнергии, но говорить о сроках пока рано.

"По состоянию на вчера было 287 домов без централизованного электроснабжения. По состоянию на сейчас - это около 127 домов, не учитывая тех, где отопление не подается из-за аварийных отключений", - добавила пресс-секретарь КГГА.

При этом она добавила, что самая сложная ситуация сохраняется в Голосеевском и Деснянском районах, в других частях города - только точечные аварии.

"Относительно транспорта - есть проблемы из-за перепадов напряжения и из-за того, что у нас нет полноценной подачи электроэнергии в городе. Такие вынужденные шаги применяются, поэтому еще электротранспорт потребляет достаточно много энергии", - добавила Поп.

Также пресс-секретарь отметила, что в ближайшее время, вероятно, будет увеличено количество наземных дублирующих маршрутов автобусов. Сначала их запустили для определения спроса, и со временем количество транспорта на маршрутах увеличат.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 15 января, сообщалось, что в Киеве без теплоснабжения остаются еще 287 жилых домов, аварийные работы продолжаются круглосуточно.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко отметил, что ситуация с теплоснабжением на правом берегу столицы уже стабилизировалась. В то же время на левом берегу города ситуация остается более сложной, и там продолжаются активные работы по восстановлению подачи тепла.

Также и.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев во время брифинга пояснил, что в результате повреждения энергетических объектов город был вынужден пойти на беспрецедентные меры - остановить систему централизованного отопления примерно в 6 тысячах домов.

