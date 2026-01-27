UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Яка середня пенсія в Україні: у ПФУ назвали розмір

Фото: Який розмір пенсії в Україні у 2026 році (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Станом на 1 січня 2026 року середній розмір пенсії в Україні становить 6 544,62 гривень, що на 107,83 гривень більше, ніж було на 1 жовтня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України.

Скільки пенсіонерів в Україні

За інформацією ПФУ, в Україні зареєстровано 10,2 млн пенсіонерів. Із них:

  • 2,8 млн продовжують працювати;
  • 7,4 млн не працюють.

Середній розмір виплат для працюючих пенсіонерів за цей період зріс майже на 90 гривень і становить 7 160,10 гривень.

Хто і яку пенсію отримує

Більше половини українських пенсіонерів отримують відносно невеликі виплати. Зокрема:

  • 54,9% мають пенсію до 5 000 гривень:
  • 3,7% - до 3 000 гривень;
  • 31% - від 3 001 до 4 000 гривень;
  • 20,2% - від 4 001 до 5 000 гривень.
  • 29,6% отримують пенсію від 5 001 до 10 000 гривень;
  • 15,4% - понад 10 000 гривень.

За яким видом пенсії призначені виплати

Переважна більшість пенсіонерів - 72,7% - отримують пенсію, призначену за віком.

Ще 14,7% громадян отримують пенсію по інвалідності.


Які пенсії отримують українці у 2026 році (інфографіка: НБУ)

Як виплачують пенсії

Основна частина пенсіонерів отримує виплати через банки. Зокрема:

  • 82,6% пенсіонерів (8,4 млн осіб) - через банківські установи;
  • 17,4% (1,8 млн осіб) - через АТ "Укрпошта".

Серед банків:

  • 58,59% пенсіонерів отримують виплати через АТ КБ "ПриватБанк";
  • 30,77% - через АТ "Ощадбанк";
  • 3,56% - через АТ "Райффайзен Банк";
  • 7,08% - через інші банки.

Дані наведені станом на 1 січня 2026 року.

Раніше РБК-Україна писало про плани Кабміну підвищити мінімальну пенсію в Україні до 6 тисяч гривень у межах реформи солідарної пенсійної системи. Зміни можуть торкнутися щонайменше третини пенсіонерів, передусім колишніх бюджетників, тоді як спецпенсії підвищувати не планують.

Також в Україні готують пенсійну реформу, яка передбачає запровадження трирівневої системи виплат в Україні. Кабмін планує розділити пенсію на солідарну, професійну (спеціальну) та добровільну накопичувальну частини, щоб вирівняти розміри виплат і прив’язати їх до реальних внесків та стажу роботи.

Пенсійний фонд УкраїниПенсії в Україні