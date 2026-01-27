Яка середня пенсія в Україні: у ПФУ назвали розмір

Раніше РБК-Україна писало про плани Кабміну підвищити мінімальну пенсію в Україні до 6 тисяч гривень у межах реформи солідарної пенсійної системи. Зміни можуть торкнутися щонайменше третини пенсіонерів, передусім колишніх бюджетників, тоді як спецпенсії підвищувати не планують.

Також в Україні готують пенсійну реформу, яка передбачає запровадження трирівневої системи виплат в Україні. Кабмін планує розділити пенсію на солідарну, професійну (спеціальну) та добровільну накопичувальну частини, щоб вирівняти розміри виплат і прив’язати їх до реальних внесків та стажу роботи.