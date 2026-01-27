Какая средняя пенсия в Украине: в ПФУ назвали размер

По состоянию на 1 января 2026 года средний размер пенсии в Украине составляет 6 544,62 гривен, что на 107,83 гривен больше, чем было на 1 октября 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.
По информации ПФУ, в Украине зарегистрировано 10,2 млн пенсионеров. Из них:
Средний размер выплат для работающих пенсионеров за этот период вырос почти на 90 гривен и составляет 7 160,10 гривен.
Более половины украинских пенсионеров получают относительно небольшие выплаты. В частности:
Подавляющее большинство пенсионеров - 72,7% - получают пенсию, назначенную по возрасту.
Еще 14,7% граждан получают пенсию по инвалидности.
Какие пенсии получают украинцы в 2026 году (инфографика: НБУ)
Основная часть пенсионеров получает выплаты через банки. В частности:
Среди банков:
Данные приведены по состоянию на 1 января 2026 года.
Ранее РБК-Украина писало о планах Кабмина повысить минимальную пенсию в Украине до 6 тысяч гривен в рамках реформы солидарной пенсионной системы. Изменения могут коснуться как минимум трети пенсионеров, прежде всего бывших бюджетников, тогда как спецпенсии повышать не планируют.
Также в Украине готовят пенсионную реформу, которая предусматривает введение трехуровневой системы выплат в Украине. Кабмин планирует разделить пенсию на солидарную, профессиональную (специальную) и добровольную накопительную части, чтобы выровнять размеры выплат и привязать их к реальным взносам и стажу работы.