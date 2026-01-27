Какая средняя пенсия в Украине: в ПФУ назвали размер

Ранее РБК-Украина писало о планах Кабмина повысить минимальную пенсию в Украине до 6 тысяч гривен в рамках реформы солидарной пенсионной системы. Изменения могут коснуться как минимум трети пенсионеров, прежде всего бывших бюджетников, тогда как спецпенсии повышать не планируют.

Также в Украине готовят пенсионную реформу, которая предусматривает введение трехуровневой системы выплат в Украине. Кабмин планирует разделить пенсию на солидарную, профессиональную (специальную) и добровольную накопительную части, чтобы выровнять размеры выплат и привязать их к реальным взносам и стажу работы.