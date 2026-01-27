RU

Общество Образование Деньги Изменения

Какая средняя пенсия в Украине: в ПФУ назвали размер

Фото: Какой размер пенсии в Украине в 2026 году (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

По состоянию на 1 января 2026 года средний размер пенсии в Украине составляет 6 544,62 гривен, что на 107,83 гривен больше, чем было на 1 октября 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

Сколько пенсионеров в Украине

По информации ПФУ, в Украине зарегистрировано 10,2 млн пенсионеров. Из них:

  • 2,8 млн продолжают работать;
  • 7,4 млн не работают.

Средний размер выплат для работающих пенсионеров за этот период вырос почти на 90 гривен и составляет 7 160,10 гривен.

Кто и какую пенсию получает

Более половины украинских пенсионеров получают относительно небольшие выплаты. В частности:

  • 54,9% имеют пенсию до 5 000 гривен:
  • 3,7% - до 3 000 гривен;
  • 31% - от 3 001 до 4 000 гривен;
  • 20,2% - от 4 001 до 5 000 гривен.
  • 29,6% получают пенсию от 5 001 до 10 000 гривен;
  • 15,4% - свыше 10 000 гривен.

По какому виду пенсии назначены выплаты

Подавляющее большинство пенсионеров - 72,7% - получают пенсию, назначенную по возрасту.

Еще 14,7% граждан получают пенсию по инвалидности.


Какие пенсии получают украинцы в 2026 году (инфографика: НБУ)

Как выплачивают пенсии

Основная часть пенсионеров получает выплаты через банки. В частности:

  • 82,6% пенсионеров (8,4 млн человек) - через банковские учреждения;
  • 17,4% (1,8 млн человек) - через АО "Укрпочта".

Среди банков:

  • 58,59% пенсионеров получают выплаты через АО КБ "ПриватБанк";
  • 30,77% - через АО "Ощадбанк";
  • 3,56% - через АО "Райффайзен Банк";
  • 7,08% - через другие банки.

Данные приведены по состоянию на 1 января 2026 года.

Ранее РБК-Украина писало о планах Кабмина повысить минимальную пенсию в Украине до 6 тысяч гривен в рамках реформы солидарной пенсионной системы. Изменения могут коснуться как минимум трети пенсионеров, прежде всего бывших бюджетников, тогда как спецпенсии повышать не планируют.

Также в Украине готовят пенсионную реформу, которая предусматривает введение трехуровневой системы выплат в Украине. Кабмин планирует разделить пенсию на солидарную, профессиональную (специальную) и добровольную накопительную части, чтобы выровнять размеры выплат и привязать их к реальным взносам и стажу работы.

