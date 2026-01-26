ua en ru
Пенсії в Україні зростуть вдвічі: які зміни готує Кабмін для “мінімалки”

Україна, Понеділок 26 січня 2026 07:15
UA EN RU
Пенсії в Україні зростуть вдвічі: які зміни готує Кабмін для “мінімалки” Фото: мінімальну пенсію в Україні хочуть підвищити до 6 тисяч гривень (Getty Images)
Автор: Ростислав Шаправський

Пенсію в Україні хочуть підняти до 6 тисяч гривень. Над таким рівнем мінімальних виплат вже працює Кабмін.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики, сім’ї та нацєдності Денис Улютін.

Підвищення пенсій до 6 тисяч гривень торкнеться як мінімум третини пенсіонерів. Але є умова - реформа солідарної системи.

Наразі ж мінімальна пенсія складає 3,4 тисячі гривень. Таким чином, за планом Кабміну базова виплата може зрости майже у два рази.

Без реформи солідарного рівня, на думку Улютіна, Україну чекає колапс соціальної системи.

"Якщо людина замість 4 тисяч отримує 6 тисяч гривень, то це вже інша якість життя, можливість отримувати медикаменти, менші потреби в субсидіях", - вважає чиновник.

Перегляд виплат стосуватиметься великого пласту бюджетників - тих, хто працював на роботах з не високими зарплатами.

"Вони всі отримують зростання. Це значна кількість людей - третина пенсіонерів", - сказав міністр.

В рамках реформи, за словами Улютіна, спецпенсії зростати не будуть, що дозволить вирівняти дисбаланси в солідарній системі.

Наразі, за його словами, відбувається фіналізація відповідного законопроекту, але попереду ще узгодження з колегами в уряді та міжнародними партнерами.

