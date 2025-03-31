Яка погода буде сьогодні в Україні: прогноз синоптиків

Сьогодні, 31 березня, в Україні йтимуть дощі - десь менше, десь сильніше. Максимально вдень очікується до 18° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура по області вдень 10-15°; у Києві вдень 12-14°. Погода в Україні 31 березня (facebook.com/UkrHMC)

Температура вдень 10-15°, у південнних та центральних областях 13-18°.

"На Закарпатті, Прикарпатті, південному сході, вдень і в північно-східній частині помірні, у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях місцями значні дощі", - кажуть синоптики.

Погода у квітні 2025 в Україні

У квітні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 10-13 тепла. Це на 1,5-2 градуси вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 30-52 мм (у Карпатах місцями 60-89 мм), що в межах норми.

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