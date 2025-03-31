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Какая погода будет сегодня в Украине: прогноз синоптиков

Украина, Понедельник 31 марта 2025 07:00
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Какая погода будет сегодня в Украине: прогноз синоптиков Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 31 марта, в Украине будут идти дожди - где-то меньше, где-то сильнее. Максимально днем ожидается до 18° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"На Закарпатье, Прикарпатье, юго-востоке, днем и в северо-восточной части умеренные, в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях местами значительные дожди", - говорят синоптики.

На остальной территории небольшие дожди. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 10-15°, в южных и центральных областях 13-18°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 10-15°; в Киеве днем 12-14°.
Какая погода будет сегодня в Украине: прогноз синоптиков
Погода в Украине 31 марта (facebook.com/UkrHMC)

Погода в апреле 2025 в Украине

В апреле 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 10-13 тепла. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 30-52 мм (в Карпатах местами 60-89 мм), что в пределах нормы.

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