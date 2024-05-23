Какое количество ядерного оружия есть в арсенале России: данные исследователей

Россия часто угрожает применением ядерного оружия в войне против Украины и даже начала соответствующие учения. Исследователи узнали, какое количество ядерного оружия в арсенале страны-агрессора.

Об этом пишут справочники Bulletin of the Atomic Scientists, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

У России в настоящее время только 75 ядерных боезарядов под баллистические ракеты 9М723 и 20 боеголовок к крылатым ракетам 9М728/729 к комплексу "Искандер".

По данным исследователей, всего Военно-космические силы России суммарно под самолеты типов Ту-22М3 и МиГ-31К, Су-24М и Су-34 имеют 334 ядерных боезаряда. В это число входят и свободно падающие атомные бомбы, и "спецБЧ" под разные типы ракет.

Также под свои 52 Ту-95МС россияне имеют в общей сложности 430 ядерных боезарядов, а под 15 Ту-160 – 156 боеголовок, в обоих случаях речь идет о "спецБЧ" под крылатые ракеты типов Х-55 и Х-102 (ядерный вариант той же Х- 101).

Интересно, что заявленный показатель арсенала нестратегического ядерного вооружения в распоряжении ВМФ России выглядит значительно больше, чем даже для стратегической авиации - всего 784 ядерных боезаряда.

Но в этот показатель суммарно включены "спецБЧ" под разные типы торпед, противокорабельных ракет и даже глубинных бомб. Крылатые ракеты "Калибр" в этот список не входят, поскольку даже российские пропагандисты не заявляли о возможной адаптации этих КРМБ под ядерные боеголовки.

Кроме того, авторы Bulletin of the Atomic Scientists в отдельные строки вывели показатель в четыре ядерных боеголовок под береговой комплекс "Редут" и 23 боеголовка под ракеты П-800 "Оникс".

Использование ядерных боезарядов в средствах ПВО может выглядеть крайне специфическим, однако наличие и таких "спецБЧ" у россиян заявляется также. Здесь речь идет о 250 ядерных боеголовках под С-300/400 и 68 боезарядах под противоракеты 53Т6, обеспечивающих противовоздушную и противоракетную оборону Москвы.

При этом отмечается, что списанные, но в то же время неутилизированные ядерные боезаряды РФ учитываются отдельно, там заявленная цифра составляет 1200 единиц.