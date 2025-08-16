Як зрозуміти, що вам нав’язують непотрібні ліки: поради лікарки

В українських аптеках часто трапляються ситуації, коли замість призначених лікарем препаратів покупцям пропонують інші, нібито "кращі" альтернативи.

Кандидат медичних наук, сімейна лікарка Наталія Суслова в інтерв’ю РБК-Україна розповіла, як розпізнати маніпуляції в аптеках і чому важливо дотримуватися лікарських призначень.

Аптека - це бізнес, а не медицина

"Аптеки - це чистий бізнес і чистий маркетинг. Їхнє завдання - заробити, і їм байдуже, що продавати", - наголошує Суслова.

За її словами, аптечні мережі часто продають ліки під власними торговими марками (ВТМ) і нав’язують покупцям непотрібні препарати. Працівники аптек можуть пропонувати аналоги, стверджуючи, що вони ефективніші, хоча не мають права коментувати чи змінювати призначення лікаря.

Порушення в аптеках: що не так?

Лікарка зазначає, що в українських аптеках трапляються грубі порушення, яких немає в інших країнах.

"Фармацевт не може лікувати пацієнта чи замінювати призначений препарат на аналог іншого виробника. Це порушення як законодавства, так і етичних норм", - пояснює Суслова.

Такі дії часто призводять до того, що пацієнти приймають недієві ліки, які не відповідають призначенням лікаря, а тому лікування не допомагає.

"Ми з колегами б’ємо на сполох, бо пацієнти приходять із претензіями, що терапія не діє. А коли розбираємося, виявляється, що вони купили не те, що призначив лікар, а те, що порадили в аптеці", - додає вона.

Хто несе відповідальність?

Суслова підкреслює, що відповідальність за прийом ліків лежить виключно на пацієнті.

"Якщо людина за порадою фармацевта бере не той препарат, який їй призначив лікар, то відповідати за наслідки буде вона сама", - зазначає лікарка.

Вона радить завжди перевіряти, чи збігається назва препарату в рецепті з тим, що пропонують в аптеці, і не погоджуватися на заміну без консультації з лікарем.

Як захиститися від маніпуляцій?

Дотримуватися призначень лікаря. Завжди купуйте саме той препарат, який вказаний у рецепті. Якщо в аптеці пропонують аналог, уточніть у лікаря, чи можна його застосовувати.

Перевіряти склад. Звертайте увагу на діючу речовину, а не лише на торгову марку препарату.

Не довіряти порадам провізорів. Фармацевт не має права коментувати призначення лікаря чи стверджувати, що один препарат кращий за інший.

Звертатися до лікаря у разі сумнівів. Якщо виникають запитання щодо ліків чи їх заміни, краще проконсультуватися з лікарем, а не покладатися на аптеку.

Чому це важливо?

За словами лікарки, фармацевтичні компанії виробляють препарати, які відповідають протоколам і мають високий ступінь доказовості. Натомість аптеки, як комерційні структури, можуть пропонувати менш ефективні замінники або навіть БАДи, які не вирішують проблему. Це може не лише зірвати курс лікування, а й завдати шкоди здоров’ю.