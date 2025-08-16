Как понять, что вам навязывают ненужные лекарства: советы врача

В украинских аптеках часто случаются ситуации, когда вместо назначенных врачом препаратов покупателям предлагают другие, якобы "лучшие" альтернативы.

Кандидат медицинских наук, семейный врач Наталья Суслова в интервью РБК-Украина рассказала, как распознать манипуляции в аптеках и почему важно придерживаться врачебных назначений.

Аптека - это бизнес, а не медицина

"Аптеки - это чистый бизнес и чистый маркетинг. Их задача - заработать, и им безразлично, что продавать", - отмечает Суслова.

По ее словам, аптечные сети часто продают лекарства под собственными торговыми марками (ВТМ) и навязывают покупателям ненужные препараты. Работники аптек могут предлагать аналоги, утверждая, что они эффективнее, хотя не имеют права комментировать или менять назначения врача.

Нарушения в аптеках: что не так?

Врач отмечает, что в украинских аптеках случаются грубые нарушения, которых нет в других странах.

"Фармацевт не может лечить пациента или заменять назначенный препарат на аналог другого производителя. Это нарушение как законодательства, так и этических норм", - объясняет Суслова.

Такие действия часто приводят к тому, что пациенты принимают недейственные лекарства, которые не соответствуют назначениям врача, а потому лечение не помогает.

"Мы с коллегами бьем тревогу, потому что пациенты приходят с претензиями, что терапия не действует. А когда разбираемся, оказывается, что они купили не то, что назначил врач, а то, что посоветовали в аптеке", - добавляет она.

Кто несет ответственность?

Суслова подчеркивает, что ответственность за прием лекарств лежит исключительно на пациенте.

"Если человек по совету фармацевта берет не тот препарат, который ему назначил врач, то отвечать за последствия будет он сам", - отмечает врач.

Она советует всегда проверять, совпадает ли название препарата в рецепте с тем, что предлагают в аптеке, и не соглашаться на замену без консультации с врачом.

Как защититься от манипуляций?

Придерживаться назначений врача. Всегда покупайте именно тот препарат, который указан в рецепте. Если в аптеке предлагают аналог, уточните у врача, можно ли его применять.

Проверять состав. Обращайте внимание на действующее вещество, а не только на торговую марку препарата.

Не доверять советам провизоров. Фармацевт не имеет права комментировать назначения врача или утверждать, что один препарат лучше другого.

Обращаться к врачу в случае сомнений. Если возникают вопросы относительно лекарств или их замены, лучше проконсультироваться с врачом, а не полагаться на аптеку.

Почему это важно?

По словам врача, фармацевтические компании производят препараты, которые соответствуют протоколам и имеют высокую степень доказательности. Зато аптеки, как коммерческие структуры, могут предлагать менее эффективные заменители или даже БАДы, которые не решают проблему. Это может не только сорвать курс лечения, но и нанести вред здоровью.