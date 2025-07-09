ua en ru
Ср, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як ковтнути пігулку без води? Фармацевт розкрив несподіваний спосіб

Середа 09 липня 2025 13:20
UA EN RU
Як ковтнути пігулку без води? Фармацевт розкрив несподіваний спосіб Фото: Як проковтнути пігулку, якщо не має води (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Багатьом знайома проблема: ковтнути пігулку іноді буває справжнім випробуванням. Це призводить до пошуку ліків у пакетиках або до використання альтернативних методів, таких як подрібнення, що може знизити ефективність препарату, адже так він не завжди досягає шлунка у потрібному вигляді.

Як проковтнути пігулку, якщо немає води, розповідає РБК-Україна з посиланням на Mirror.

Як ковтнути таблетку без води?

На щастя, фармацевт Едуардо Паломера поділився трьома корисними порадами, які допоможуть полегшити процес ковтання пігулок, не впливаючи на їхню дію.

Забудьте про воду, оберіть густий напій

За словами Паломери, перша порада - "не використовувати воду, а натомість обрати густіший напій, як рідкий йогурт або фруктове пюре".

На відміну від води, ці продукти мають більшу густину, що сприяє руху пігулки під час ковтання, полегшуючи її проходження.

Правильне положення голови

Ще один ефективний трюк стосується способу ковтання.

"Введіть пігулку разом з невеликою кількістю води в рот, покладіть її на язик і нахиліть підборіддя, доки воно не торкнеться грудей", - радить фармацевт.

У такому положенні ковтання стає значно легшим.

Він навіть пропонує спробувати цей метод без пігулки, лише зі слиною, щоб перевірити його ефективність.

"Спробуйте це прямо зараз, лише зі слиною, і ви побачите, наскільки легше ковтати в цьому положенні", - зауважує Паломера.

Подрібнення як крайній захід

Якщо попередні поради не допомагають, Паломера пропонує подрібнити пігулку, але лише за умови, що на упаковці не зазначено, що це таблетки з контрольованим вивільненням або зі стійким покриттям.

Подрібнену пігулку можна розчинити в невеликій кількості води та випити, як порошок.

"Сподіваюся, ці поради допоможуть вам більше не страждати, ковтаючи пігулку", - додав він.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'я Препарати
Новини
Майже все летіло на Луцьк: що відомо про масштабну атаку РФ дронами і "Кинджалами"
Майже все летіло на Луцьк: що відомо про масштабну атаку РФ дронами і "Кинджалами"
Аналітика
Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос