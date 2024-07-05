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Підприємці змушені підвищувати зарплати українцям, - НБУ

Україна, П'ятниця 05 липня 2024 09:04
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Підприємці змушені підвищувати зарплати українцям, - НБУ Фото: зарплати в Україні зростають через брак кваліфікованих робітників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Підприємства в Україні відчувають брак робочої сили, що тисне на зарплати в приватному секторі в бік збільшення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (липень 2024 року).

"Разом із підвищенням соціальних виплат і низькою інфляцією це сприяє подальшому зростанню реальних доходів населення", - йдеться в огляді.

Підприємці змушені підвищувати зарплати українцям, - НБУ

За розрахунками НБУ, у червні середня зарплата в резюме зросла до 20,5 тисяч гривень, у вакансіях - до 19,5 тисяч гривень.

Підприємці змушені підвищувати зарплати українцям, - НБУ

Ринок праці

За даними НБУ, погіршення економічної активності через дефіцит е/е зумовило послаблення попиту на працю, але пропозиція робочої сили сезонно зросла попри активізацію міграціїю.

Підприємці змушені підвищувати зарплати українцям, - НБУ

Кількість нових вакансій на сайтах пошуку роботи практично не змінилася в червні (зазвичай вони сезонно зростають, зокрема завдяки старту жнив), а за опитуваннями бізнесу послаблення економічної активності зумовило й зменшення кількості працівників порівняно з травнем. Проте за окремими професіями (зокрема охорона, будівництво, робітничі спеціальності) спостерігається стійке збільшення кількості вакансій.

Кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме, незначно зросла, що переважно відображало вплив сезонності.

Водночас міграція за кордон у травні-червні активізувалася: кількість мігрантів зросла до 6,6 млн осіб станом на 13 червня 2024 року, за даними ООН, що могло бути пов’язано з дефіцитом е/е.

Підприємці змушені підвищувати зарплати українцям, - НБУ

Зростає й адаптація мігрантів за кордоном, зокрема їх зайнятість, зазначають в НБУ.

Підприємці змушені підвищувати зарплати українцям, - НБУ

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 14,8%, реальної (з урахуванням інфляції) - на 8,1%. 2025 року номінальна зарплата зросте на 14,2%, реальна - на 6,5%.

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