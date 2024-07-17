Как будут расти зарплаты в Украине: руководители предприятий озвучили планы на год

Руководители украинских предприятий прогнозируют рост зарплат в ближайшие 12 месяцев. Однако ожидания по увеличению несколько ослабли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за ІІ квартал 2024 года.

По данным опроса, респонденты ожидают более низкие темпы роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов – 54,8% (в I квартале 2024 года – 62,6%). Самые высокие ожидания у предприятий сельского хозяйства.

Усилились негативные оценки респондентов по изменению количества работников на их предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов – "минус" 10,7% (в I квартале 2024 года – "минус" 6,3%). Плохие ожидания у респондентов всех видов экономической деятельности.

Квартальный опрос проводился с 30 апреля по 27 мая 2024 года. В опросе приняло участие 660 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка.

Прогноз правительства

Напомним, Министерство экономики изменило ожидания роста заработных плат в 2024 году.

Ожидается, что среднемесячная зарплата работников (брутто) составит 20 581 гривну, а скорректированная на инфляцию вырастет 12,0%.

Ранее прогнозировалась средняя зарплата 21 809 гривен, но рост реальной зарплаты всего на 8,5% из-за более высокой инфляции.

По оценкам НБУ, предприятия в Украине испытывают нехватку рабочей силы, что заставляет их повышать зарплаты сотрудникам.