Як зростатимуть ціни в Україні: Кабмін оновив прогноз до 2028 року

Інфляція в Україні

Споживча інфляція в Україні у червні 2025 року уповільнилась до 14,3%.

НБУ в липні переглянув прогноз загальної інфляції на 2025 рік - тепер вона очікується на рівні 9,7% (раніше прогнозували нижчий показник - 8,7%). У 2026 році зниження триватиме - до 6,6%, а до цільового рівня в 5% інфляція повернеться лише у 2027 році.