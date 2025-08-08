UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Як зростатимуть ціни в Україні: Кабмін оновив прогноз до 2028 року

Фото: ціни в Україні наступного року зростуть на 9-10% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Зростання цін в Україні поступово уповільниться. Але наступного року інфляція буде досить високою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 6 серпня 2025 р. № 946.

Постановою схвалений Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки та основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України.

Прогноз містить два сценарії розвитку подій: оптимістичний, який містить "припущення щодо суттєвого покращення безпекової ситуації з 2026 року", та песимістичний - із продовженням повномасштабної агресії Росії.

За першим сценарієм інфляція (грудень до грудня) становитиме:

  • 2026 рік - 8,6%,
  • 2027 рік - 5,9%,
  • 2028 рік - 5,3%.

За другим сценарієм зарплата становитиме:

  • 2026 рік - 9,9%,
  • 2027 рік - 9,4%,
  • 2028 рік - 7,5%.

Чинний прогноз уряду на 2025 рік передбачає інфляцію грудень до грудня на рівні 9,5%.

 

Інфляція в Україні

Споживча інфляція в Україні у червні 2025 року уповільнилась до 14,3%.

НБУ в липні переглянув прогноз загальної інфляції на 2025 рік - тепер вона очікується на рівні 9,7% (раніше прогнозували нижчий показник - 8,7%). У 2026 році зниження триватиме - до 6,6%, а до цільового рівня в 5% інфляція повернеться лише у 2027 році.

