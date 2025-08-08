Как будут расти цены в Украине: Кабмин обновил прогноз до 2028 года

Рост цен в Украине постепенно замедлится. Но в следующем году инфляция будет достаточно высокой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 6 августа 2025 г. № 946.
Постановлением одобрен Прогноз экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы и основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины.
Прогноз содержит два сценария развития событий: оптимистический, который содержит "предположение о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2026 года", и пессимистический - с продолжением полномасштабной агрессии России.
По первому сценарию инфляция (декабрь к декабрю) составит:
По второму сценарию зарплата составит:
Действующий прогноз правительства на 2025 год предусматривает инфляцию декабрь к декабрю на уровне 9,5%.
Потребительская инфляция в Украине в июне 2025 года замедлилась до 14,3%.
НБУ в июле пересмотрел прогноз общей инфляции на 2025 год - теперь она ожидается на уровне 9,7% (ранее прогнозировали более низкий показатель - 8,7%). В 2026 году снижение продолжится - до 6,6%, а к целевому уровню в 5% инфляция вернется только в 2027 году.