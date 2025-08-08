Как будут расти цены в Украине: Кабмин обновил прогноз до 2028 года

Инфляция в Украине

Потребительская инфляция в Украине в июне 2025 года замедлилась до 14,3%.

НБУ в июле пересмотрел прогноз общей инфляции на 2025 год - теперь она ожидается на уровне 9,7% (ранее прогнозировали более низкий показатель - 8,7%). В 2026 году снижение продолжится - до 6,6%, а к целевому уровню в 5% инфляция вернется только в 2027 году.