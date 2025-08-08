RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Как будут расти цены в Украине: Кабмин обновил прогноз до 2028 года

Фото: цены в Украине в следующем году вырастут на 9-10% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Рост цен в Украине постепенно замедлится. Но в следующем году инфляция будет достаточно высокой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 6 августа 2025 г. № 946.

Постановлением одобрен Прогноз экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы и основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины.

Прогноз содержит два сценария развития событий: оптимистический, который содержит "предположение о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2026 года", и пессимистический - с продолжением полномасштабной агрессии России.

По первому сценарию инфляция (декабрь к декабрю) составит:

  • 2026 год - 8,6%,
  • 2027 год - 5,9%,
  • 2028 год - 5,3%.

По второму сценарию зарплата составит:

  • 2026 год - 9,9%,
  • 2027 год - 9,4%,
  • 2028 год - 7,5%.

Действующий прогноз правительства на 2025 год предусматривает инфляцию декабрь к декабрю на уровне 9,5%.

 

 

Инфляция в Украине

Потребительская инфляция в Украине в июне 2025 года замедлилась до 14,3%.

НБУ в июле пересмотрел прогноз общей инфляции на 2025 год - теперь она ожидается на уровне 9,7% (ранее прогнозировали более низкий показатель - 8,7%). В 2026 году снижение продолжится - до 6,6%, а к целевому уровню в 5% инфляция вернется только в 2027 году.

