Як зробити зачіску, як у Каті Осадчої: модний варіант на кожен день

Який образ і зачіску вибрала Катя Осадча

Для нової фотосесії телеведуча обрала класичний, але водночас сучасний і стильний образ, що поєднує діловий і повсякденний стиль.

Чорний жакет

Піджак має вільний, розслаблений крій, що є модним трендом у діловому одязі. Він має лінію плечей, що надає силуету чіткості.

Біла сорочка

Це класична біла сорочка, яка є універсальною річчю в гардеробі. Верхній ґудзик розстебнутий, що надає образу невимушеності.

Темні штани

Штани також темного кольору, прямого крою - вони пасують до загального стилю.

Чорні лофери

Стильні чорні лофери з помітною золотистою пряжкою, яка додає елегантної деталі до монохромного образу.

Зачіска

Волосся має природні, м'які локони. Воно створює ефект природної, вільної хвилі, що надає зачісці об'єму та динаміки.

Ця зачіска - це втілення елегантності та природності. Вона ідеально доповнює стриманий, але стильний образ із блейзером, надаючи йому жіночності та м'якості.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Як зробити зачіску, як у Каті Осадчої

Таку зачіску можна зробити вдома кількома способами. Головна ідея - створити м'які, невимушені хвилі, а не тугі кучері, і додати об'єм.

Метод 1: З використанням інструментів (плойка або вирівнювач)

Що знадобиться:

термозахисний спрей

плойка з великим діаметром (32-38 мм) або вирівнювач (випрямляч)

спрей для фіксації

гребінець із широкими зубцями або щітка.

Кроки

Підготовка волосся: вимийте і повністю висушіть волосся. Перед початком обов'язково нанесіть на волосся термозахисний спрей, щоб уникнути пошкодження.

Розділення волосся: розділіть волосся на кілька секцій, закріпивши верхні пасма за допомогою затискачів.

Накручування:

Плойкою: візьміть пасмо волосся середньої товщини (приблизно 2-3 см). Накручуйте його на плойку, тримаючи її вертикально, і обов'язково накручуйте пасма від обличчя.

Не тримайте довго, 5-7 секунд буде достатньо для м'яких хвиль. Важливий момент: залишайте кінчики прямими (приблизно 2-3 см). Це додасть образу сучасності та невимушеності.

Вирівнювачем: візьміть пасмо волосся, затисніть його вирівнювачем біля коріння. Потім поверніть вирівнювач на 180 градусів і повільно ковзайте ним вниз до кінчиків.

Можна чергувати напрямок повороту для більш природного ефекту. Знову ж таки, не вирівнюйте самі кінчики.

Продовження: повторіть цей процес з усіма пасмами. Чергуйте напрямок накручування (одне пасмо від обличчя, інше - до обличчя) для створення природного об'єму і "розпатланості".

Фінальний штрих: після того, як усе волосся накручене, дайте йому охолонути. Не розчісуйте щіткою відразу. Нахиліть голову вперед і легенько "розбийте" хвилі пальцями.

Можна використовувати гребінець із широкими зубцями, щоб обережно розділити пасма. Нанесіть трохи спрею або легкого лаку для волосся, щоб закріпити результат.

Як зробити зачіску, як у Осадчої (фото: instagram.com/kosadcha)

Метод 2: Без використання плойки

Цей спосіб ідеально підходить для тих, хто хоче уникнути пошкодження волосся.

Що знадобиться:

спрей із морською сіллю або мус для укладки

резинки для волосся (бажано м'які, щоб не залишали заломів).

Катя Осадча показала модну зачіску (фото: instagram.com/kosadcha)

Кроки

Підготовка: нанесіть на трохи вологе (не мокре!) волосся мус для укладки або спрей з морською сіллю. Це допоможе сформувати хвилі.

Плетіння кіс: розділіть волосся на 2-4 великі секції. Заплетіть кожну секцію у вільну косу. Що товщі коси, то м'якші хвилі ви отримаєте. Якщо хочете більше хвиль, заплетіть 4-6 кіс. Важливо не заплітати кінці занадто туго, щоб вони залишилися більш прямими.

Сон: лягайте спати з косами.

Розплітання: вранці обережно розплетіть коси. Знову ж таки, не розчісуйте їх щіткою. Просто розділіть пасма пальцями.

Фіксація: можна нанести трохи сухого шампуню на корені для об'єму або легкий спрей для фіксації.

Катя Осадча показала модну зачіску (фото: instagram.com/kosadcha)