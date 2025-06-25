Літній манікюр 2025: дружина Павліка показала стильний варіант на короткі нігті

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова поділилася свіжим літнім образом, акцентом у якому став яскравий манікюр на короткі нігті. Вона вибрала трендовий відтінок, який ідеально пасує до засмаги та має стильний вигляд навіть без складного дизайну.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Репяхової.

Який манікюр вибрала дружина Павліка

Блогерка і концертний директор віддає перевагу натуральності - вона не нарощує нігті, а вибирає коротку довжину.

Для літнього манікюру вона обрала пастельний блакитний колір - це світлий і ніжний відтінок, що має свіжий і акуратний вигляд.

Манікюр дружини Віктора Павліка (скриншот)

Лак нанесений однотонно, без дизайну, візерунків або додаткових елементів, що створює чистий і мінімалістичний вигляд. Покриття виглядає глянцевим.

Манікюр має дуже акуратний і доглянутий вигляд, підкреслюючи природну форму нігтів і надаючи яскравий, але ненав'язливий акцент.

Який манікюр обрала Катерина Репяхова (скриншот)

Як доповнити такий манікюр влітку 2025

Акцентні елементи на нігтях

Тонкі смужки: одна або дві тонкі білі, сріблясті або золотисті смужки на одному-двох нігтях.

Крапки: маленька біла або срібляста крапка біля основи нігтя або по центру.

Геометричні фігури: мініатюрний трикутник або квадрат на одному нігті.

Блиск або гліттер

Блискітки на одному нігті: наприклад, на безіменному пальці нанести тонкий шар дрібного сріблястого або голографічного гліттера.

Гліттерний акцент: розтяжка гліттера від кутикули або вільного краю нігтя.

Френч або місячний манікюр: класичний френч з білим краєм або "зворотний" френч (місячний) з білою або сріблястою лункою.

Наклейки або стемпінг: дуже дрібні й ніжні наклейки або елементи стемпінгу (наприклад, квіти, зірочки, метелики) на одному-двох нігтях.

Кольорові поєднання

Пастельні відтінки: блакитний прекрасно поєднується з іншими пастельними - рожевим, лавандовим, м'ятним, світло-жовтим. Можна зробити манікюр "омбре" або "градієнт" на кількох нігтях або пофарбувати кожен ніготь в інший пастельний колір.

Нейтральний колір: бежевий, молочний, сірий, білий - ці кольори завжди добре доповнюють блакитний, створюючи спокійний і елегантний вигляд. Можна чергувати колір або використовувати їх для акцентів.

Металік: срібло або рожеве золото відмінно підкреслять блакитний. Це можуть бути акцентні нігті, смужки або інші елементи дизайну.

Який манікюр вибрала Катерина Репяхова (скриншот)