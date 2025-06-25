Літній манікюр 2025: дружина Павліка показала стильний варіант на короткі нігті
Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова поділилася свіжим літнім образом, акцентом у якому став яскравий манікюр на короткі нігті. Вона вибрала трендовий відтінок, який ідеально пасує до засмаги та має стильний вигляд навіть без складного дизайну.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Репяхової.
Який манікюр вибрала дружина Павліка
Блогерка і концертний директор віддає перевагу натуральності - вона не нарощує нігті, а вибирає коротку довжину.
Для літнього манікюру вона обрала пастельний блакитний колір - це світлий і ніжний відтінок, що має свіжий і акуратний вигляд.
Манікюр дружини Віктора Павліка (скриншот)
Лак нанесений однотонно, без дизайну, візерунків або додаткових елементів, що створює чистий і мінімалістичний вигляд. Покриття виглядає глянцевим.
Манікюр має дуже акуратний і доглянутий вигляд, підкреслюючи природну форму нігтів і надаючи яскравий, але ненав'язливий акцент.
Який манікюр обрала Катерина Репяхова (скриншот)
Як доповнити такий манікюр влітку 2025
Акцентні елементи на нігтях
Тонкі смужки: одна або дві тонкі білі, сріблясті або золотисті смужки на одному-двох нігтях.
Крапки: маленька біла або срібляста крапка біля основи нігтя або по центру.
Геометричні фігури: мініатюрний трикутник або квадрат на одному нігті.
Блиск або гліттер
Блискітки на одному нігті: наприклад, на безіменному пальці нанести тонкий шар дрібного сріблястого або голографічного гліттера.
Гліттерний акцент: розтяжка гліттера від кутикули або вільного краю нігтя.
Френч або місячний манікюр: класичний френч з білим краєм або "зворотний" френч (місячний) з білою або сріблястою лункою.
Наклейки або стемпінг: дуже дрібні й ніжні наклейки або елементи стемпінгу (наприклад, квіти, зірочки, метелики) на одному-двох нігтях.
Кольорові поєднання
Пастельні відтінки: блакитний прекрасно поєднується з іншими пастельними - рожевим, лавандовим, м'ятним, світло-жовтим. Можна зробити манікюр "омбре" або "градієнт" на кількох нігтях або пофарбувати кожен ніготь в інший пастельний колір.
Нейтральний колір: бежевий, молочний, сірий, білий - ці кольори завжди добре доповнюють блакитний, створюючи спокійний і елегантний вигляд. Можна чергувати колір або використовувати їх для акцентів.
Металік: срібло або рожеве золото відмінно підкреслять блакитний. Це можуть бути акцентні нігті, смужки або інші елементи дизайну.
Який манікюр вибрала Катерина Репяхова (скриншот)
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