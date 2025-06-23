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Хвилясте каре з чубчиком: Селена Гомес показала, яку зачіску обирають модниці цього літа

Понеділок 23 червня 2025 17:03
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Хвилясте каре з чубчиком: Селена Гомес показала, яку зачіску обирають модниці цього літа Селена Гомес (фото: instagram.com/SelenaGomez)
Автор: Іванна Пашкевич

Американська поп-зірка, акторка та підприємиця Селена Гомес знову в центрі уваги - цього разу через свою стильну трансформацію. Зірка показала, як виглядає модна зачіска цього літа.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram виконавиці.

На фото Селена постає з виразними, але недбало вкладеними локонами середньої довжини.

Чубчик, злегка розтріпаний, гармонійно обрамляє обличчя, додаючи образу свіжості й легкого бунтарства.

Макіяж також вражає: акцент на яскраво-оранжеві губи та насичений рум’янець підкреслюють літній настрій.

Хвилясте каре з чубчиком: Селена Гомес показала, яку зачіску обирають модниці цього літаСелена Гомес (фото: instagram.com/SelenaGomez)

Цей стиль - своєрідна відсилка до естетики 70-х і 80-х, однак з сучасною інтерпретацією.

Текстура волосся виглядає максимально живою, рухливою, ніби "щойно з пляжу", що ідеально підходить для теплого сезону.

Як повторити образ Селени крок за кроком

  • Стрижка

Попросіть майстра зробити м’яке каскадне каре або стрижку до плечей. Чубчик має бути густим, трохи рваним і асиметричним - ніби природно впав на лоб.

  • Підготовка волосся

Вимийте волосся шампунем для об’єму або хвилястої текстури. Нанесіть текстурувальний спрей або мус на вологе волосся, особливо в зону коріння.

  • Сушка та укладання

Використовуйте фен з дифузором, опускаючи голову донизу, щоб створити природний об’єм. Якщо волосся пряме - зробіть легкі хвилі щипцями діаметром 25-28 мм, не накручуючи до самого кінця.

Хвилясте каре з чубчиком: Селена Гомес показала, яку зачіску обирають модниці цього літаЯк виглядає ідеальна зачіска для літа (фото: freepik.com)

  • Останні штрихи

Пройдіться руками по локонах, трохи "розтріпуючи" їх для ефекту недбалості.Зафіксуйте результат спреєм із сухою текстурою або легким лаком.

  • Догляд за чубчиком

Щоб чубчик тримав форму, розчісуйте його пальцями або щіткою з коротким ворсом і, за потреби, укладайте феном.

Порада: Ця зачіска краще виглядає на другий день після миття - волосся легше тримає текстуру. Можна також освіжити укладку сухим шампунем.

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