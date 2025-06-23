Хвилясте каре з чубчиком: Селена Гомес показала, яку зачіску обирають модниці цього літа
Американська поп-зірка, акторка та підприємиця Селена Гомес знову в центрі уваги - цього разу через свою стильну трансформацію. Зірка показала, як виглядає модна зачіска цього літа.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram виконавиці.
На фото Селена постає з виразними, але недбало вкладеними локонами середньої довжини.
Чубчик, злегка розтріпаний, гармонійно обрамляє обличчя, додаючи образу свіжості й легкого бунтарства.
Макіяж також вражає: акцент на яскраво-оранжеві губи та насичений рум’янець підкреслюють літній настрій.
Селена Гомес (фото: instagram.com/SelenaGomez)
Цей стиль - своєрідна відсилка до естетики 70-х і 80-х, однак з сучасною інтерпретацією.
Текстура волосся виглядає максимально живою, рухливою, ніби "щойно з пляжу", що ідеально підходить для теплого сезону.
Як повторити образ Селени крок за кроком
- Стрижка
Попросіть майстра зробити м’яке каскадне каре або стрижку до плечей. Чубчик має бути густим, трохи рваним і асиметричним - ніби природно впав на лоб.
- Підготовка волосся
Вимийте волосся шампунем для об’єму або хвилястої текстури. Нанесіть текстурувальний спрей або мус на вологе волосся, особливо в зону коріння.
- Сушка та укладання
Використовуйте фен з дифузором, опускаючи голову донизу, щоб створити природний об’єм. Якщо волосся пряме - зробіть легкі хвилі щипцями діаметром 25-28 мм, не накручуючи до самого кінця.
Як виглядає ідеальна зачіска для літа (фото: freepik.com)
- Останні штрихи
Пройдіться руками по локонах, трохи "розтріпуючи" їх для ефекту недбалості.Зафіксуйте результат спреєм із сухою текстурою або легким лаком.
- Догляд за чубчиком
Щоб чубчик тримав форму, розчісуйте його пальцями або щіткою з коротким ворсом і, за потреби, укладайте феном.
Порада: Ця зачіска краще виглядає на другий день після миття - волосся легше тримає текстуру. Можна також освіжити укладку сухим шампунем.
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