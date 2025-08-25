Як змінився ринок праці з 2021 по 2025 рік: хто у топі вакансій і як зросли зарплати

В Україні за останні п’ять років суттєво змінився перелік найпопулярніших вакансій та рівень заробітних плат у різних категоріях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота за період із липня 2021 по липень 2025 року.
Попри коливання на ринку праці через пандемію та повномасштабну війну, найбільш затребуваними залишаються робітничі професії, які не вимагають вищої освіти чи значного досвіду. Це - різноробочі, водії, вантажники, прибиральниці. Вони щороку входили до десятки вакансій із найбільшою кількістю відгуків.
П’ять років тому найвищу зарплату пропонували водіям - у середньому 17 500 гривень, а найменше отримували прибиральниці - 7 000 гривень. Популярними були й вакансії продавців, працівників будівництва та сфери обслуговування.
Після початку повномасштабного вторгнення у топ-10 увійшли нові категорії - охоронці, кухарі, різноробочі. Водночас зарплати різко контрастували: водіям пропонували вже 22 500 гривень, тоді як різноробочим - лише 650 гривень. Для багатьох професій рівень оплати навіть знизився.
У 2023 році найбільше відгуків отримували саме вакансії різноробочих, водночас у списку з’явилися бариста та промоутери. Найвищі зарплати знову у водіїв - 25 000 гривень, а найнижчі у промоутерів - 8 750 гривень.
Минулого року значних змін у структурі популярних професій не відбулося, проте зарплати піднялися. Водії вже могли розраховувати на 30 000 гривень, прибиральниці - на 10 965 гривень. У десятці залишалися різноробочі, вантажники, продавці, кухарі та охоронці.
Станом на липень цього року у топі з’явилися пакувальники й бариста. Водії знову утримують першість за рівнем зарплати - 33 000 гривень, тоді як прибиральницям пропонують у середньому 12 375 гривень. Для студентів і тих, хто робить перші кроки в кар’єрі, середня оплата зросла до 20 000 гривень.
За п’ять років зарплати у більшості категорій зросли майже вдвічі. При цьому попит на робітничі спеціальності залишається стабільно високим, що свідчить про їхню ключову роль для українського ринку праці навіть у кризові часи.
Раніше РБК-Україна писало, що до 2030 року в Україні можуть зникнути десятки професій через автоматизацію та розвиток технологій. Під загрозою - продавці, касири, оператори call-центрів, поштові працівники, бібліотекарі та інші, чиї завдання можна замінити програмним забезпеченням або роботами. Водночас з’являються нові спеціальності у сферах цифрових технологій, кібербезпеки, робототехніки та штучного інтелекту.
Також ми розповідали, що у серпні 2025 року найвищі доходи пропонують фахівцям із високою кваліфікацією - від media buyer із понад 300 тисяч гривень до інженера-програміста (110 тисяч гривень) та військовослужбовців (100 тисяч гривень). Ринок праці дедалі частіше вимагає не лише професійних знань, а й додаткових компетенцій, зокрема знання мов, стресостійкості та мобільності.