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Як зміниться нічний тариф після підвищення цін на світло: відповідь Міненерго

Фото: як зміниться нічний тариф після підвищення цін на світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час нічного тарифу побутові споживачі сплачують половину від звичайного тарифу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

Що таке нічний тариф? 

Це тариф, який діє в години мінімального навантаження в енергосистемі з 23:00 до 7:00. Умовою його дії є наявність двозонного лічильника. Останній дозволяє фіксувати окремо споживання вдень та вночі. 

Підвищення ціни на тариф 

Завтра, 1 червня, в Україні діятиме новий тариф на світло, а саме 4,32 гривні за кіловат. Тариф, який підвищили на 60%, утримуватиметься до 1 червня 2024 року. Детальніше про це можна прочитати за посиланням

Як й згадувалось вище, під час дії нічного тарифу споживачі сплачують 50% від звичайного тарифу. Тобто, за умовні 150 кВт*год доведеться заплатити 324 гривні, або ж 2,16 грн за кіловат.  

Варто пояснити, що на тлі посилення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україн, питання підвищення тарифів вийшло на порядок денний. За словами директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка, підвищення тарифів дозволить профінансувати ремонти електростанцій.

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Міненерго