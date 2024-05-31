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Как изменится ночной тариф после повышения цен на свет: ответ Минэнерго

Фото: как изменится ночной тариф после повышения цен на свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время ночного тарифа бытовые потребители платят половину от обычного тарифа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Что такое ночной тариф?

Это тариф, который действует в часы минимальной нагрузки в энергосистеме с 23:00 до 7:00. Условием его действия является наличие двухзонного счетчика. Последний позволяет фиксировать отдельно потребление днем и ночью. 

Повышение цены на тариф

Завтра, 1 июня, в Украине будет действовать новый тариф на свет, а именно 4,32 гривны за киловатт. Тариф, который повысили на 60%, будет удерживаться до 1 июня 2024 года. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

Как и упоминалось выше, во время действия ночного тарифа потребители платят 50% от обычного тарифа. То есть, за условные 150 кВт*ч придется заплатить 324 гривны, или же 2,16 грн за киловатт.  

Стоит пояснить, что на фоне усиления российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины, вопрос повышения тарифов вышел на повестку дня. По словам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, повышение тарифов позволит профинансировать ремонт электростанций.

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Минэнерго