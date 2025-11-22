Як зміниться курс долара та євро наступного тижня: прогноз банкіра

Що впливає на курс долара

Відключення світла спонукають населення активніше купувати готівкову валюту "про запас", а бізнес переглядати ціни через дорожчу логістику та додаткові витрати на резервне живлення, пояснив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий

Водночас стабільності гривні додає прогнозований рівень інфляції. "Якщо тенденція збережеться, річний показник може опуститися до позначки близько 10%. Такий рівень не створюватиме хвилю попиту на валюту", - пояснив Лєсовий в коментарі РБК-Україна.

Також у листопаді та грудні традиційно набирає обертів сезон покупок – "чорна п’ятниця" та підготовка до новорічних свят. Це ситуаційно збільшує попит саме на гривню. "Люди активніше розраховуються, купують техніку, подарунки, одяг, що зменшує інтерес до валютних операцій", - додав експерт.

Облікову ставку на рівні 15,5%, за прогнозом банкіра, ймовірно, збережуть і в грудні. Облікова ставка на цьому рівні утримує курс від різких коливань, а високі депозитні ставки – до 18% річних – зберігають інтерес до гривні, наголосив Лєсовий.

Експерт також зазначає, що міжнародні резерви на рівні близько 50 млрд доларів дозволяють НБУ ефективно згладжувати ринкові коливання.

"НБУ має змогу оперативно контролювати надмірний попит. Обсяг інтервенцій, найімовірніше, залишатиметься на рівні 700–800 млн доларів на тиждень", - відзначив Лєсовий.

За словами експерта, міжбанківський ринок залишається головним орієнтиром формування курсу долара для обмінників. "Уже два роки поспіль (після переходу НБУ до режиму керованої гнучкості - ред.) значного розриву між безготівковим і готівковим сегментами немає. А інколи саме готівкові оператори стають ключовими покупцями на міжбанку, закуповуючи валюту для продажу фізособам", - додав банкір.

Яким буде курс долара

Протягом 24–30 листопада, за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку, курс купівлі-продажу долара може коливатися у діапазоні 41,8-42,2 гривні, а євро – 48-49,5 гривень. Такий прогноз надав Тарас Лєсовий. На готівковому ринку долар, за оцінками експерта, залишатиметься у межах 41,8-42 гривні, а євро – 48-49,5 гривні.

У банках різниця між курсами купівлі долара становитиме приблизно 20–30 копійок, а євро – 30–50 копійок. В обмінних пунктах ці показники можуть досягати 30–50 копійок для долара та 50–70 копійок для євро.

Різниця між курсами продажу буде меншою: 10–20 копійок за долар і 20–30 копійок за євро в банках та 30–50 копійок за долар і до 50 копійок за євро в обмінниках.

За підрахунками Лєсового, середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку наступного тижня становитиме лише 10–15 копійок.