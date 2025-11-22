Как изменится курс доллара и евро на следующей неделе: прогноз банкира

Что влияет на курс доллара

Отключения света побуждают население активнее покупать наличную валюту "про запас", а бизнес пересматривать цены из-за дорогой логистики и дополнительных расходов на резервное питание, пояснил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой

В то же время стабильности гривне добавляет прогнозируемый уровень инфляции. "Если тенденция сохранится, годовой показатель может опуститься до отметки около 10%. Такой уровень не будет создавать волну спроса на валюту", - пояснил Лесовой в комментарии РБК-Украина.

Также в ноябре и декабре традиционно набирает обороты сезон покупок - "черная пятница" и подготовка к новогодним праздникам. Это ситуационно увеличивает спрос именно на гривну. "Люди активнее рассчитываются, покупают технику, подарки, одежду, что уменьшает интерес к валютным операциям", - добавил эксперт.

Учетную ставку на уровне 15,5%, по прогнозу банкира, вероятно, сохранят и в декабре. Учетная ставка на этом уровне удерживает курс от резких колебаний, а высокие депозитные ставки – до 18% годовых – сохраняют интерес к гривне, подчеркнул Лесовой.

Эксперт также отмечает, что международные резервы на уровне около 50 млрд долларов позволяют НБУ эффективно сглаживать рыночные колебания.

"НБУ имеет возможность оперативно контролировать чрезмерный спрос. Объем интервенций, скорее всего, будет оставаться на уровне 700–800 млн долларов в неделю", - отметил Лесовой.

По словам эксперта, межбанковский рынок остается главным ориентиром формирования курса доллара для обменников. "Уже два года подряд (после перехода НБУ к режиму управляемой гибкости – ред.) значительного разрыва между безналичным и наличным сегментами нет. А иногда именно наличные операторы становятся ключевыми покупателями на межбанке, закупая валюту для продажи физлицам", - добавил банкир.

Каким будет курс доллара

В течение 24–30 ноября, по результатам торгов на межбанковском валютном рынке, курс купли-продажи доллара может колебаться в диапазоне 41,8–42,2 гривны, а евро - 48–49,5 гривен. Такой прогноз предоставил Тарас Лесовой. На наличном рынке доллар, по оценкам эксперта, будет оставаться в пределах 41,8–42 гривны, а евро - 48–49,5 гривны.

В банках разница между курсами покупки доллара составит примерно 20–30 копеек, а евро – 30–50 копеек. В обменных пунктах эти показатели могут достигать 30–50 копеек для доллара и 50–70 копеек для евро.

Разница между курсами продажи будет меньше: 10–20 копеек за доллар и 20–30 копеек за евро в банках и 30–50 копеек за доллар и до 50 копеек за евро в обменниках.

По подсчетам Лесового, средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка на следующей неделе составит всего 10–15 копеек.