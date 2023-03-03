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Як змінилися зарплати українців та де платили найбільше: перші офіційні дані за 2022 рік

Фото: середня зарплата в Україні наприкінці 2022 року становила 16,5 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила перші офіційні дані щодо номінальної зарплати українців у 2022 році. Оприлюднені лише квартальні дані, які не дозволять визначити, як змінилися зарплати в цілому за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, середня зарплата у I кварталі 2022 року становила 14 620 гривень, що на 13,9% більше, ніж за аналогічний період 2021 року. У II кварталі зарплати скоротилися в порівнянні з 2021 роком на 0,4% до 13 723 гривень, у III кварталі зросли на 3,0% до 14 619 гривень, у IV кварталі зросли на 8,0% до 16 477 гривень.

У IV кварталі найвища заробітна плата штатних працівників у сфері "Інформація та телекомунікації", де вона зросла на 6,4% до 33 510 гривень.

На другому місці - "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому отримують 30 231 гривень.

Далі йде "Державне управління й оборона", де зарплати зросли на 8,8% до 25 421 гривень.

У промисловості зарплати впали 2,8% до 16 120 гривень, у торгівлі на 15,6% до 18 346 гривень.

Найнижчі зарплати у будівництві 10 269 гривень та у виді діяльності "Тимчасове розміщування й організація харчування" - 9 714 гривень.

Нагадаємо, за даними ПФУ, у середньому за 2022 рік зарплата для призначення пенсій склала 13 376,21 гривень, що на 382,65 гривень (на 3,0%) більше, ніж за 2021 рік (12 993,56 гривень).

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Зарплата в УкраїніДержавна служба статистики