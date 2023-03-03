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Как изменились зарплаты украинцев и где платили больше: первые официальные данные за 2022 год

Фото: средняя зарплата в Украине в конце 2022 года составила 16,5 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала первые официальные данные по номинальной зарплате украинцев в 2022 году. Обнародованы только квартальные данные, которые не позволят определить, как изменились зарплаты в целом за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, средняя зарплата в I квартале 2022 составила 14 620 гривен, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Во II квартале зарплаты сократились по сравнению с 2021 годом на 0,4% до 13 723 гривен, в III квартале выросли на 3,0% до 14619 гривен, в IV квартале выросли на 8,0% до 16 477 гривен.

В IV квартале самая высокая заработная плата штатных работников в сфере "Информация и телекоммуникации", где она выросла на 6,4% до 33 510 гривен.

На втором месте - "Финансовая и страховая деятельность". Финансисты в среднем получают 30 231 гривен.

Далее следует "Государственное управление и оборона", где зарплаты выросли на 8,8% до 25 421 гривен.

В промышленности зарплаты упали 2,8% до 16 120 гривен, в торговле на 15,6% до 18 346 гривен.

Самые низкие зарплаты в строительстве 10 269 гривен и в виде деятельности "Временное размещение и организация питания" - 9 714 гривен.

Напомним, по данным ПФУ, в среднем за 2022 год зарплата для назначения пенсий составила 13 376,21 гривен, что на 382,65 гривен (на 3,0%) больше чем за 2021 год (12 993,56 гривен).

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Зарплата в УкраинеГосударственная служба статистики