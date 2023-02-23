Як змінилися зарплати українців з початку війни: ПФУ оприлюднив офіційні дані

У середньому за 2022 рік зарплата склала 13 376,21 гривень, що на 382,65 гривень (на 3,0%) більше, ніж за 2021 рік (12 993,56 гривень).

Але у грудні 2022 року зарплата склала 15 116,40 гривень, що на 584,25 гривень (3,7%) менше, ніж у грудні 2021 року (15 700,65 гривень).

Інфляція за рік (грудень до грудня) в Україні прискорилася до 26,6%.

За даними ПФУ, середня зарплата у 2022 році склала:

січень - 14 055,38 гривень

лютий - 14 133,18 гривень

березень - 13 016,16 гривень

квітень - 12 081,96 гривень

травень - 12 528,42 гривень

червень - 13 957,63 гривень

липень - 13 499,87 гривень

серпень - 12 745,82 гривень

вересень - 13 387,48 гривень

жовтень - 12 949,01 гривень

листопад 13 020,61 гривень

грудень 15 116,40 гривень

за 2022 рік - 13 376,21 гривень.

Відзначимо, Державна служба статистики після початку війни припинила оприлюднювати дані щодо зарплат в Україні. Отже інформація ПФУ - це єдині доступні офіційні дані у 2022 році. Водночас показники ПФУ та Держстату зазвичай дещо відрізняються.