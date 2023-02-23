Как изменились зарплаты украинцев с начала войны: ПФУ обнародовал официальные данные

В среднем за 2022 год зарплата составила 13 376,21 гривен, что на 382,65 гривен (на 3,0%) больше, чем за 2021 год (12 993,56 гривен).

Но в декабре 2022 года зарплата составила 15 116,40 гривен, что на 584,25 гривен (3,7%) меньше, чем в декабре 2021 года (15 700,65 гривен).

Инфляция за год (декабрь по декабрь) в Украине ускорилась до 26,6%.

По данным ПФУ, средняя зарплата в 2022 году составила:

январь - 14 055,38 гривен

февраль - 14 133,18 гривен

март - 13 016,16 гривен

апрель - 12 081,96 гривен

май - 12 528,42 гривен

июнь - 13 957,63 гривен

июль - 13 499,87 гривен

август - 12 745,82 гривен

сентябрь - 13 387,48 гривен

октябрь - 12 949,01 гривен

ноябрь 13 020,61 гривен

декабрь 15 116,40 гривен

за 2022 год - 13 376,21 гривен.

Отметим, Государственная служба статистики после начала войны прекратила обнародовать данные о зарплатах в Украине. Так что информация ПФУ – это единственные доступные официальные данные в 2022 году. В то же время, показатели ПФУ и Госстата обычно несколько отличаются.