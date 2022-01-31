Средняя зарплата в Украине превысила 14 тысяч гривен: в каких отраслях платят больше
Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2021 года составляла 14 014 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 20,9%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, зарплаты в авиационном транспорте за год выросли на 31,5% до 28 506 гривен и остаются самыми высокими в Украине.
Также высокие зарплаты в сфере "Информация и телекоммуникации", где они выросли на 28,4% до 25 530 гривен. В сфере "Финансовая и страховая деятельность" средние зарплаты выросли на 17,6% до 23 975 гривен.
Зарплаты медиков за год выросли на 31,5% до 11 825 гривен, педагогов - на 27,5% до 11 817 гривен.
В промышленности зарплаты выросли на 16,8% до 14 902 гривен, в сельском хозяйстве - на 20,5% до 11 733 гривен, в строительстве - на 14,8% до 11 289 гривен, на транспорте - на 15,8% до 13 837 гривен.
Самые низкие зарплаты в сфере "Почтовая и курьерская деятельность", где они выросли на 20,1% до 8 214 гривен.
Напомним, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2021 года составила 17 453 гривны. Это на 3 274 гривны больше по сравнению с декабрем прошлого года (14 179 гривен). По данным Госстата, за последний год зарплата выросла на 23,1%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 11,9%.