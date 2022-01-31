Средняя зарплата в Украине превысила 14 тысяч гривен: в каких отраслях платят больше

Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2021 года составляла 14 014 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 20,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики ( Госстат ).

По данным статистического ведомства, зарплаты в авиационном транспорте за год выросли на 31,5% до 28 506 гривен и остаются самыми высокими в Украине.

Также высокие зарплаты в сфере "Информация и телекоммуникации", где они выросли на 28,4% до 25 530 гривен. В сфере "Финансовая и страховая деятельность" средние зарплаты выросли на 17,6% до 23 975 гривен.

Зарплаты медиков за год выросли на 31,5% до 11 825 гривен, педагогов - на 27,5% до 11 817 гривен.

В промышленности зарплаты выросли на 16,8% до 14 902 гривен, в сельском хозяйстве - на 20,5% до 11 733 гривен, в строительстве - на 14,8% до 11 289 гривен, на транспорте - на 15,8% до 13 837 гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере "Почтовая и курьерская деятельность", где они выросли на 20,1% до 8 214 гривен.