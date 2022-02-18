ПФУ утвердил показатель зарплаты для расчета пенсий за 2021 год: как изменилась сумма
Фото: размер зарплаты для расчета пенсий за 2021 год вырос на 25% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы 2021 год, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата выросла на 25,5% до 12 993,56 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта ПФУ.
Согласно данным ПФУ, средняя зарплата в 2021 году составила:
- Январь - 11 522,64 гривен,
- Февраль - 11 762,28 гривен,
- Март - 12 349,97 гривен,
- Апрель - 12 561,59 гривен,
- Май - 12 660,61 гривен,
- Июнь - 14 185,04 гривен,
- Июль - 12 911,88 гривен,
- Август - 12 397,62 гривен,
- Сентябрь - 13 095,82 гривен,
- Октябрь - 13 235,32 гривен,
- Ноябрь - 13 378,29 гривен,
- Декабрь - 15 700,65 гривен.
Напомним, Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы для расчета пенсий за 2020 год в сумме 10 340,35 гривен.