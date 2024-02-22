Як змінилися зарплати українців за останній рік: офіційні дані ПФУ

Однак середньорічна інфляція в Україні у 2023 році становила 12,9%. Тому реальна зарплата українців минулого року знову скоротилася - приблизно на 5%.

За даними ПФУ, середня зарплата у 2023 році склала:

січень - 12 644,98 гривень

лютий - 12 794,11 гривень

березень - 13 423,28 гривень

квітень - 13 626,02 гривень

травень - 14 109,64 гривень

червень - 16 012,38 гривень

липень - 13 996,68 гривень

серпень - 13 778,13 гривень

вересень - 14 518,38 гривень

жовтень - 14 882,88 гривень

листопад - 14 983,00 гривень

грудень - 16 836,84 гривень

у цілому за рік - 14 308,46 гривень.

Дані ПФУ та дані Держстату

Варто відзначити, що дані ПФУ відрізняються від інформації Держстату, який публікує показники середньої зарплати штатних працівників.

За даними статистичного відомства, середня зарплата у ІІІ кварталі 2023 року становила 17 937,3 гривень, що на 22,7% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Держстат поки не оприлюднив дані за рік.

Прогнози уряду

За даними уряду, у 2022 році середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, брутто, становила 14 847 гривень, а скорегована на рівень інфляції скоротилися на 11,9%.

За прогнозом, у 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 10,1%.

У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 8,5%.