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Як змінилися зарплати українців і де найбільше платять: свіжі дані

Україна, П'ятниця 22 грудня 2023 08:25
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Як змінилися зарплати українців і де найбільше платять: свіжі дані Фото: Зарплата в Україні зросла до 18 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила офіційні дані щодо номінальної зарплати українців у 2023 році. Середня зарплата у ІІІ кварталі 2023 року становила 17 937,3 гривень, що на 22,7% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

Найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері "Інформація та телекомунікації", де вона зросла на 20,3% до 37 542 гривень на місяць.

На другому місці - "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому одержують 34 189 гривень. Зарплати зросли на 29,8%.

Далі йде "Державне управління та оборона", де зарплати зросли на 15,1% до 24 168 гривень.

У сфері "Професійна, наукова та технічна діяльність" зарплати зросли на 23,5% до 24 141 гривень.

Найменше платять у сфері освіти - 12 180 гривень (зростання на 8,2%).

Як змінилися зарплати українців і де найбільше платять: свіжі дані

Прогноз уряду із зарплат

Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2024 рік до другого читання покращив прогноз зростання реальної зарплати українців.

За даними уряду, 2022 року середньомісячна номінальна заробітна плата працівників брутто становила 14 847 гривень, а скоригована на рівень інфляції скоротилися на 11,9%.

2023 року номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 10,1%. 2024 року зарплата становитиме 21 809 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 8,5%.

Крім того, уряд очікує, що зарплата становитиме 25 732 гривень у 2025 році та 30 260 гривень у 2026 році. Якщо брати прогнозний курс МВФ, доларова зарплата українців у 2024 році становитиме 527 доларів та перевищить рівень довоєнного 2021 року (514 доларів). У 2025 році вона становитиме 559 доларів, у 2026 році - 619 доларів.

Оновлений прогноз НБУ

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 17,7%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,9%.

У 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 15,8%, реальної - на 6,9%. У 2025 році номінальна зарплата зросте на 14,0%, реальна - на 6,2%.

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