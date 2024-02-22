Как изменились зарплаты украинцев за последний год: официальные данные ПФУ

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за 2023 год, учитываемый для расчета пенсии. Средняя зарплата выросла на 7,0% (на 932,25 гривен) до 14 308,46 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта ПФУ .
Однако среднегодовая инфляция в Украине в 2023 году составила 12,9%. Поэтому реальная зарплата украинцев в прошлом году снова сократилась - примерно на 5%.
По данным ПФУ, средняя зарплата в 2023 году составила:
Следует отметить, что данные ПФУ отличаются от информации Госстата, публикующего показатели средней зарплаты штатных работников.
По данным статистического ведомства, средняя зарплата в ІІІ квартале 2023 года составила 17 937,3 гривен, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Госстат пока не публиковал данные за год.
По данным правительства, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто составляла 14 847 гривен, а скорректированная на уровень инфляции сократились на 11,9%.
Согласно прогнозу, в 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1%.
В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.
Напомним, по данным ПФУ, в среднем за 2022 год зарплата составляла 13 376,21 гривен , что на 382,65 гривен (на 3,0%) больше, чем за 2021 год (12 993,56 гривен), реальная упала примерно на 17,2% из-за средней инфляции в 20,2%.