Как изменились зарплаты украинцев за последний год: официальные данные ПФУ

Однако среднегодовая инфляция в Украине в 2023 году составила 12,9%. Поэтому реальная зарплата украинцев в прошлом году снова сократилась - примерно на 5%.

По данным ПФУ, средняя зарплата в 2023 году составила:

январь – 12 644,98 гривен

февраль – 12 794,11 гривен

март – 13 423,28 гривен

апрель – 13 626,02 гривен

май – 14 109,64 гривен

июнь – 16 012,38 гривен

июль – 13 996,68 гривен

август – 13 778,13 гривен

сентябрь – 14 518,38 гривен

октябрь – 14 882,88 гривен

ноябрь – 14 983,00 гривен

декабрь – 16 836,84 гривен

в целом за год – 14 308,46 гривен.

Данные ПФУ и данные Госстата

Следует отметить, что данные ПФУ отличаются от информации Госстата, публикующего показатели средней зарплаты штатных работников.

По данным статистического ведомства, средняя зарплата в ІІІ квартале 2023 года составила 17 937,3 гривен, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Госстат пока не публиковал данные за год.

Прогнозы правительства

По данным правительства, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто составляла 14 847 гривен, а скорректированная на уровень инфляции сократились на 11,9%.

Согласно прогнозу, в 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1%.

В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.